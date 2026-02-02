ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी भेट : पंतप्रधान मोदींशी बोलणं झाल्यानंतर टेरीफ केला 'इतके' टक्के कमी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी भारतावरील टेरीफ कमी करुन 18 टक्के केला.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी भारतावरील अमेरिकेचे शुल्क 25 टक्के वरून 18 टक्क्यापर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली.

पंतप्रधान मोदींशी बोलणं हा सन्मान : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरील पोस्टमध्ये ट्रम्प म्हणाले, "आज सकाळी (अमेरिकेच्या वेळेनुसार) भारतीय पंतप्रधान मोदींशी बोलणं हा सन्मान होता. ते माझे सर्वात चांगले मित्र आहेत. पंतप्रधान मोदी हे भारतातील एक शक्तिशाली आणि आदरणीय नेते आहेत. आम्ही व्यापार आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवणं यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यांनी रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास आणि अमेरिका आणि संभाव्यतः व्हेनेझुएलाकडून अधिक खरेदी करण्यास सहमती दर्शविली. यामुळे युक्रेनमधील युद्ध संपण्यास मदत होईल, जे दर आठवड्याला हजारो लोकांचा बळी घेत आहे!"

