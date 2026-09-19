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अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादणाऱ्या कायद्यावर केली स्वाक्षरी

या कायद्याचा उद्देश रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्र, तसेच मॉस्कोच्या संरक्षण उद्योगाशी संबंधित भागीदार यांच्यावर निर्बंध लादणे हा आहे.

US President donald Trump
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 9:29 AM IST

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वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादणाऱ्या कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या कायद्याचा उद्देश रशियावर आणि चीन आणि भारतासारख्या रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा (इंधन) खरेदी करणाऱ्या देशांवर भारी शुल्क (टॅरिफ) लादणे हा आहे. विशेष म्हणजे हा कायदा ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचा अधिकार देतो.

ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026 विधेयकावर स्वाक्षरी : व्हाईट हाऊसने शुक्रवारी (स्थानिक वेळेनुसार) जाहीर केले की, राष्ट्राध्यक्षांनी 'एच.आर. 5334' (H.R. 5334) म्हणजेच 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026' या विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून, त्याचे कायद्यात रूपांतर झालंय. हा कायदा रशियाविरुद्ध कायदेशीर निर्बंध, शुल्क आणि निर्बंधांची व्याप्ती वाढवतो. तसेच इराणवरील विद्यमान निर्बंधांचा कालावधीही वाढवतो. यापूर्वी, बुधवारी 'हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'ने (प्रतिनिधी सभागृहाने) 'रशिया आणि इराणवर निर्बंध लादणारा कायदा' मंजूर केला होता.

वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचे अधिकार : या कायद्याचा उद्देश रशियाचे नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्र, तसेच मॉस्कोचा संरक्षण उद्योग आणि त्यांच्या तथाकथित 'शॅडो फ्लीट'मध्ये (गुप्त ताफ्यात) सहभागी असलेल्या घटकांवर निर्बंध लादणे हा आहे. हा कायदा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना चीन आणि भारतासह रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचे अधिकार देतो. अंमलबजावणीबाबत जसे की, कोणत्या देशांना लक्ष्य करायचे, शुल्काचे दर काय असावेत आणि निर्बंधांच्या तरतुदींमधून कोणाला सूट द्यायची याबाबत हा कायदा ट्रम्प यांना महत्त्वपूर्ण अधिकार देतो.

वायू आयात ही संबंधित कालावधीतील रशियाच्या एकूण निर्यातीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल : राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतर 30 दिवसांच्या आत हा कायदा लागू होतो. यातील तरतुदींनुसार रशियन कच्च्या तेलाची किंवा नैसर्गिक वायूची सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या पाच देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादणे अनिवार्य आहे; ही गणना कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या 12 महिन्यांतील एकूण खरेदीच्या आधारावर केली जाईल. जर एखाद्या देशाची रशियाकडून होणारी वायू आयात ही संबंधित कालावधीतील रशियाच्या एकूण निर्यातीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल आणि त्या देशाने ती आयात कमी करण्यासाठी "महत्त्वाची पावले" उचलली असतील, तर त्यांना वायू संबंधित शुल्कातून सूट दिली जाईल. खरं तर हा कायदा रशियाच्या 'शॅडो फ्लीट'ला (गुप्त जहाज ताफ्याला) आणि रशियाच्या ऊर्जा उत्पादनास मदत करणाऱ्या किंवा निर्बंधांना बगल देण्यास सहकार्य करणाऱ्या इतर परदेशी संस्थांना लक्ष्य करतो. यामध्ये जहाजमालक, चालक, व्यवस्थापक, विमा कंपन्या आणि या उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर घटकांचा समावेश आहे.

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
TARIFFS ON INDIA AND CHINA
रशियाकडून तेल खरेदी करणारे देश
RUSSIA AND IRAN SANCTIONS ACT

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