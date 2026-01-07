ट्रम्प यांच्याकडून पंतप्रधान मोदी यांचं कौतुक, मात्र रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास टॅरिफ वाढवण्याचा इशारा

ETV Bharat / international

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक केलं आहे. दुसरीकडे, भारतावरचा टॅरिफ वाढवण्याची धमकीदेखील दिली आहे.

Prime Minister Modi and Trump
पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प (IANS)
January 7, 2026

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. मात्र, त्यांनी भारताला इशारदेखील दिला आहे. दिल्लीनं जर रशियन तेल आयात करणं सुरू ठेवलं तर अमेरिका भारतावर कर वाढवेल. ट्रम्प म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खूप चांगले व्यक्ती आहेत. त्यांना माहीत होतं की, मी खूश नाही आणि भारत मला खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी यावेळी इतर मुद्यांवरही चर्चा केली आणि म्हणाले की, भारत अनेक वर्षांपासून अपाचे हेलिकॉप्टरची वाट पाहात होता. भारतानं 68 अपाचे हेलिकॉप्टर ऑर्डर केलीआहेत."

ट्रम्प यांनी भारतावर एकामागून एक टॅरिफ लादले : गेल्यावर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफबाबत भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादला. याव्यतिरिक्त, रशियन तेल खरेदीच्या प्रमाणात अतिरिक्त 25 टक्के दंड शुल्क लादण्यात आलं. यामुळे काही मालावर एकूण टॅरिफ 50 टक्क्यांवर पोहोचला. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंध लक्षणीय ताणले गेले. भारतानं त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं की, आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर आधारित देश निर्णय घेतो.

मोदींसोबतच्या फोनवरील चर्चेनंतर ट्रम्प यांचा इशारा : ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोनवरून झालेल्या संभाषणाच्या काही आठवड्यांनंतर ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. त्या संभाषणादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याचं आणि चालू असलेला टॅरिफ तणावातही सहकार्याची गती राखण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं. हा फोन कॉल त्याच दिवशी झाला, जेव्हा भारतीय आणि अमेरिकन वाटाघाटीकर्त्यांनी टॅरिफ वाद सोडवण्यासाठी चर्चेचा एक नवीन टप्पा सुरू केला होता.

वॉशिंग्टनचा भारतावर दबाव : या फोन कॉलच्या काही दिवस आधी, ट्रम्प यांनी भारतीय तांदळाबद्दलही एक मोठं विधान केलं होतं. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या गोलमेज बैठकीत, एका अमेरिकन शेतकरी प्रतिनिधीनं भारत, चीन आणि थायलंडवर डंपिंगचा आरोप केला. याला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी ट्रेझरी मंत्री स्कॉट बेसेंट यांना प्रश्न विचारला की, "भारताला असं करण्याची परवानगी का आहे? त्यांना टॅरिफ भरावा लागतो. त्यांना तांदळावर काही सूट आहे का?" बेसेंट यांनी भारतासोबत व्यापार करार सुरू असल्याचं सांगितल्यावर ट्रम्प म्हणाले, "पण त्यांनी तसं करू नये. आम्ही ते सोडवू. टॅरिफ दोन मिनिटांत सर्व समस्या सोडवते."

अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर भारतानं लादलेल्या उच्च आयात शुल्काबद्दल वॉशिंग्टन भारतावर लक्षणीय दबाव आणत आहे. भारतानं अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी आपली बाजारपेठ आणखी खुली करावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. दुसरीकडे, भारतानं असं म्हटलं आहे की, ते आपल्या शेतकऱ्यांना आणि देशांतर्गत कृषी हितसंबंधांना दुर्लक्ष करू शकत नाही.

