जगानं घेतला मोकळा श्वास! अमेरिका- इराणकडून शांतता करारावर अधिकृत स्वाक्षरी
अमेरिका आणि इराण दोन्ही देशांनी एका सामंजस्य करारावर (MoU) अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली आहे.
Published : June 18, 2026 at 6:54 AM IST
नवी दिल्ली - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी दोन्ही देशांदरम्यान गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली आहे.
अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही देशांच्या अध्यक्षांनी बुधवारी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार त्वरित लागू झाला आहे.
#WATCH | France | US President Donald Trump signed the Iran Memorandum of Understanding during the dinner hosted by French President Emmanuel Macron in Versailles— ANI (@ANI) June 18, 2026
(Video Source: Dan Scavino, Deputy Chief of Staff at The White House/X) pic.twitter.com/8w6aurrSJi
दोन्ही देशांनी केली स्वाक्षरी - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी 14 कलमी सामंजस्य करारावर (MoU) व्हर्च्युअल पद्धतीनं स्वाक्षरी केली. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व संपवणे, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि निर्बंध तसेच इराणचा अणुकार्यक्रम यांबाबत अंतिम करारासाठी 60 दिवसांची वाटाघाटी प्रक्रिया सुरू करणे हा आहे.
करार त्वरित लागू झाला - व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याचा हवाला देत सीएनएनने वृत्त दिले की, पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेत असताना ट्रम्प यांनी बुधवारी या करारावर (मेमोरँडमवर) स्वतः स्वाक्षरी केली. पेझेश्कियान यांनीही स्वाक्षरी केलेला हा करार त्वरित लागू झाला.
U.S. President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian signed a memorandum of understanding aimed at ending the war with Iran, a U.S. official told Reuters.— ANI (@ANI) June 17, 2026
The memo had been signed digitally by Vice President JD Vance and Iran's chief negotiator Mohammad Baqer… https://t.co/nGDhTqg5fG
कधी झाली करारावर स्वाक्षरी? - अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेस येथे मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या स्नेहभोजनादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण कराराच्या मूळ प्रतीवर (हार्ड कॉपी) अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली. स्वाक्षरी केलेल्या कराराच्या प्रती इराण आणि मध्यस्थी करणाऱ्या देशांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी रविवारी, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि इराणचे मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर घलिबाफ यांनी एका सामंजस्य करारावर (MoU) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षरी केली होती.
I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026
अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने सुरू - सरकारी वृत्तसंस्था 'इरना'ने (IRNA) दिलेल्या माहितीनुसार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनी सांगितले की, हा दस्तऐवज राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्यांनी अंतिम करण्यात आला. या करारासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी 'एक्स' (X) वर म्हटले की, याची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने सुरू होईल.
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