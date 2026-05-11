इराणच्या उत्तरावर डोनाल्ड ट्रम्प नाराज, शांतता चर्चा फिस्कटली; दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा वाढला
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्याचं चित्र समोर आलं आहे.
Published : May 11, 2026 at 9:41 AM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या शांतता प्रस्तावावरील प्रतिक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. रविवारी (10 मे) इराणनं पाकिस्तानी मध्यस्थांच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या शांतता प्रस्तावाला आपलं उत्तर पाठवलं होतं. मात्र, ट्रम्प यांनी त्या उत्तराचा आढावा घेतल्यानंतर ते समाधानकारक नसल्याचं सांगितलं.
ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला तात्पुरता युद्धविराम धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, परिस्थिती पुन्हा चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावरील त्यांच्या पोस्टमध्ये त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली नाही.
ट्रम्प काय म्हणाले? : ट्रुथ सोशलवर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिलं, “मी नुकतेच इराणच्या तथाकथित प्रतिनिधींचं उत्तर वाचलं. मला ते अजिबात आवडलं नाही आणि ते आमच्यासाठी पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.”
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा निष्फळ : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरल्याचं चित्र समोर आलं आहे. वॉशिंग्टनच्या नव्या प्रस्तावात युद्ध समाप्त करणं, सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणं आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर मर्यादा आणण्यासाठी करार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.
इराणच्या उत्तरावर प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तेहरानवर गेली 50 वर्षे अमेरिकेला फसवत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटलं की, आता इराणला तसं करता येणार नाही.
दरम्यान, इराणच्या सरकारी दूरदर्शननं दिलेल्या माहितीनुसार, तेहराननं अमेरिकेचा प्रस्ताव हा आत्मसमर्पणासारखा असल्याचं म्हटलं आहे. इराणनं अमेरिकेकडे युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणचे सार्वभौमत्व मान्य करणं, आर्थिक निर्बंध हटवणं आणि जप्त करण्यात आलेली इराणी मालमत्ता परत देण्याची मागणी केली आहे.
President Trump posts on TruthSocial: Iran has been playing games with the United States, and the rest of the World, for 47 years (DELAY, DELAY, DELAY!), and then finally hit “pay dirt” when Barack Hussein Obama became President.— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 10, 2026
He was not only good to them, he was great,… pic.twitter.com/fxhc0gXClP
इराणच्या उत्तरात काय होतं? : इराणच्या सरकारी माध्यमांनी रविवारी जाहीर केलं की, इस्लामाबादच्या माध्यमातून प्रादेशिक तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेनं दिलेल्या प्रस्तावावर इराणनं आपलं उत्तर पाठवलं आहे. हे पाऊल इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांच्या अनेक विधानांनंतर उचलण्यात आलं, ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की वॉशिंग्टनच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही उपक्रमावर तेहरान आपलं मत आणि भूमिका तेव्हाच कळवेल, जेव्हा सखोल पुनरावलोकन करून अंतिम निष्कर्ष काढला जाईल.
या घडामोडीबाबत माहिती देताना इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था IRNA यांनी सांगितलं की, “इराणनं आज पाकिस्तानी मध्यस्थांच्या माध्यमातून युद्ध समाप्त करण्यासाठी अमेरिकेनं सुचवलेल्या नव्या मसुद्यावर आपलं उत्तर पाठवलं आहे.”
सरकारी माध्यमांनी या कूटनीतिक प्रयत्नांचा तत्काळ उद्देश स्पष्ट करताना म्हटलं आहे की, प्रस्तावित योजनेनुसार या टप्प्यातील चर्चेचा मुख्य भर प्रदेशातील युद्ध थांबवण्यावर असेल.
इराणी मसुद्यात वॉशिंग्टनसमोर काही ठोस मागण्या मांडण्यात आल्या असल्याचं अहवालांमध्ये म्हटलं आहे. यामध्ये इराणवरील आर्थिक निर्बंध हटवणं आणि इराणी बंदरांवर घालण्यात आलेली नाकेबंदी संपवणं यांचा समावेश आहे.
याशिवाय या प्रस्तावात अमेरिकेनं या प्रदेशातून आपलं सैन्य मागं घ्यावं आणि सर्व प्रकारच्या शत्रुत्वपूर्ण कारवाया थांबवाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यात लेबनॉनमधील संघर्षात इस्रायलच्या कारवाया थांबवण्याची मागणीही समाविष्ट असल्याचं सांगितलं जातं.
दरम्यान, वाढत्या सुरक्षा तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही कूटनीतिक हालचाल सुरू आहे. तेहराननं अलीकडेच वॉशिंग्टनला इशारा दिला होता की तो प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांबाबतची आपली 'स्ट्रॅटेजिक संयम' (strategic restraint) ही नीती संपुष्टात आणू शकतो. हा इशारा आखाती देशांकडून मिळालेल्या अहवालांसोबतच समोर आला आहे, ज्यात समुद्री आणि प्रादेशिक स्तरावर नवीन शत्रुत्वपूर्ण हालचाली वाढल्याचं नमूद केलं आहे. यामध्ये कतारकडे जाणाऱ्या एका मालवाहू जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचाही समावेश आहे.
JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 President Trump says he doesn’t like the response from Iran, calling it “TOTALLY UNACCEPTABLE.” pic.twitter.com/happU2BoIJ— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 10, 2026
28 फेब्रुवारीपासून इराण-अमेरिका संघर्ष : इराण-अमेरिका संघर्षाची सुरुवात 28 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. अमेरिका-इस्रायलनं इराणवर हल्ले सुरू केले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार संघर्ष झाला. अखेर 8 एप्रिल रोजी दोन्ही पक्षांनी तात्पुरत्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली.
तेव्हापासून कायमस्वरूपी युद्धबंदी करारासाठी चर्चा सुरू असून, दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी पाकिस्तानमध्ये बैठकाही घेऊन आले आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नाही. इराणकडून युद्ध पूर्णपणे थांबवणं आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील त्याचे नियंत्रण मान्य करण्याची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, इराणनं होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यास आणि अणुकार्यक्रम मागे घेण्यासंदर्भातील करार मान्य केला नाही, तर अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर बॉम्बहल्ले सुरू करू शकते.
इराण-अमेरिका चर्चेत युरेनियमचा मुद्दा : इराण-अमेरिका चर्चेत संवर्धित युरेनियमचा मुद्दा देखील अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी म्हटलं आहे की, युद्ध अद्याप संपलेलं नाही, कारण इराणमधील संवर्धित युरेनियम बाहेर काढणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शनिवारी सांगितलं की, इराणच्या संवर्धित युरेनियमच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी रशिया मध्यस्थी करण्यास आणि चर्चेत मदत करण्यास तयार आहे.