डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारतीय निवडणूक आयोगाचं कौतुक, मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं नाव घेतलं
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचं कौतुक केलं आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचं नाव घेतलं.
Published : August 18, 2026 at 9:06 AM IST
नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचं आणि भारतीय निवडणूक पद्धतीचं कौतुक केलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी द ट्रूथवर एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाचं कौतुक केलं आहे.
अमेरिकेतील प्रत्येक मतदारासाठी फोटो ओळखपत्र अनिवार्य असावे आणि त्याद्वारे 'निवडणुकीतील गैरप्रकार' रोखावेत, अशी भूमिका मांडताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, "भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अलीकडेच अमेरिकन प्रशासनाला विचारले होते की, वैध फोटो ओळखपत्राशिवाय अमेरिकेत निवडणुका कशा घेतल्या जाऊ शकतात?"
Earlier this month, India’s Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, asked our Administration — How can you have Elections in the U.S. without a valid Photo ID? India’s last Election had 646,000,000 Voters! Less than 1% voted by mail, and every single Voter had to have a VALID… pic.twitter.com/dWtL287nkk— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026
'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील मतदारांच्या ओळखपत्राच्या आवश्यकतेबाबत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केलेल्या विधानांचा उल्लेख केला. ट्रम्प म्हणाले, "या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आमच्या प्रशासनाला विचारले की, वैध फोटो ओळखपत्राशिवाय अमेरिकेत निवडणुका कशा घेतल्या जाऊ शकतात?"
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी 'सेव्ह अमेरिका Act'साठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी ही वक्तव्ये केली. या कायद्यानुसार, अमेरिकन नागरिकांना मतदार नोंदणीसाठी नागरिकत्वाचा पुरावा दाखवणे बंधनकारक असेल, देशव्यापी मतदार ओळखपत्राची अट लागू केली जाईल आणि टपालाद्वारे होणाऱ्या मतदानावर कठोर मर्यादा आणल्या जातील.
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आमच्या प्रशासनाला विचारले होते की, वैध फोटो ओळखपत्राशिवाय अमेरिकेत निवडणुका कशा होऊ शकतात? असे ट्रम्प यांनी लिहिले. भारताच्या मागील निवडणुकीत 64 कोटी 60 लाख मतदार होते. त्यापैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी लोकांनी टपालाद्वारे मतदान केले आणि प्रत्येक मतदाराकडे वैध फोटो ओळखपत्र असणे अनिवार्य होते.
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