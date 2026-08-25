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अमेरिका 2 लाख परदेशी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्याच्या तयारीत; ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा निर्णय

अनेक जण अमेरिकेत सध्या आश्रय मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासातील एकाच वेळी मोठ्या संख्येने व्हिसा रद्द करण्याची ही सर्वात मोठी घटना ठरू शकते.

Preparing to cancel visas of foreign nationals
परदेशी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्याच्या तयारीत (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2026 at 11:39 AM IST

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वॉशिंग्टन : डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन अशा 2 लाख परदेशी नागरिकांचे 'बिझनेस' (व्यावसायिक) आणि 'टुरिझम' (पर्यटन) व्हिसा रद्द करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यांनी अमेरिकेत आश्रयासाठी अर्ज केलाय किंवा जे सध्या आश्रय मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेच्या इतिहासातील एकाच वेळी मोठ्या संख्येने व्हिसा रद्द करण्याची ही सर्वात मोठी घटना ठरू शकते. या योजनेला आव्हान दिले गेले नाही किंवा त्यात बदल केला गेला नाही, तर 'स्टेट डिपार्टमेंट' (परराष्ट्र विभाग) आगामी आठवड्यांत या निर्णयाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. 'स्टेट डिपार्टमेंट'ची कागदपत्रे आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने 'एपी' (AP) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा फटका अशा व्यक्तींना बसेल ज्यांना 2016 ते 2026 या कालावधीत B1 आणि B2 श्रेणीतील व्हिसा जारी करण्यात आले होते आणि ज्यांनी आश्रय मागितला आहे किंवा सध्या मागत आहेत.

'नॉन इमिग्रंट' (अनिवासी) व्हिसा रद्द करणे – टॉमी पिगॉट : 'स्टेट डिपार्टमेंट'चे प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी सांगितले की, "आम्ही 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'सोबत मिळून अशा परदेशी नागरिकांची ओळख पटवत आहोत आणि त्यांचे 'नॉन इमिग्रंट' व्हिसा रद्द करीत आहोत, जे अल्पकालीन अभ्यागत म्हणून अमेरिकेत आले होते, परंतु नंतर येथे कायमस्वरूपी राहण्यासाठी त्यांनी आश्रयाचे अर्ज दाखल केले." पिगॉट यांनी रद्द केल्या जाणाऱ्या व्हिसांच्या नेमक्या संख्येला दुजोरा दिला नाही; त्यांनी नमूद केले की, ही प्रक्रिया सुरू असल्याने या संख्येत बदल होऊ शकतो आणि हे काम निरंतर सुरू राहील.

व्हिसा रद्द होणे म्हणजे त्वरित हद्दपारी नव्हे : अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, व्हिसा रद्द होणे म्हणजे त्वरित हद्दपारी नव्हे. ज्या व्यक्तींची आश्रयाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांना त्यांचे दावे पुढे चालवण्याचा अधिकार कायम राहू शकतो, परंतु त्यांचा 'बिझनेस' किंवा 'टुरिझम' अभ्यागत (व्हिजिटर) म्हणून असलेला दर्जा मात्र संपुष्टात येईल. खरं तर हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीनंतर अमेरिकेचे व्हिसा आणि इमिग्रेशन (स्थलांतर) नियम अधिक कडक करण्याच्या प्रशासनाच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

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