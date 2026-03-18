होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्याच्या मोहिमेवर अमेरिका; 5 हजार पौंडी बंकर बस्टर बॉम्बने इराणी क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले
Published : March 18, 2026 at 11:10 AM IST
वॉशिंग्टन/तेहरान: होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेने एक मोहीम हाती घेतलीय. काही तासांपूर्वीच अमेरिकन सैन्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या किनारपट्टीवर स्थित असलेल्या क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले केलेत. मध्यपूर्वेतील लष्करी कारवायांवर देखरेख करणाऱ्या 'अमेरिकन सेंट्रल कमांड'ने या घडामोडीला दुजोरा दिलाय. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) नमूद केले की, त्यांनी इराणी क्षेपणास्त्र तळांवर 5 हजार पौंडी बंकर बस्टर बॉम्ब टाकलेत.
इराणी क्षेपणास्त्र तळावर 5 हजार पौंडी बॉम्बचा वर्षाव : सेंट्रल कमांड म्हणते की, "काही तासांपूर्वी अमेरिकन सैन्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ इराणी किनारपट्टीवर स्थित असलेल्या इराणच्या तटबंदीयुक्त क्षेपणास्त्र तळांवर 5 हजार पौंडी 'डीप पेनिट्रेटर' (खोलवर भेदणारे) बॉम्ब यशस्वीरीत्या टाकले." या निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, या तळांवर तैनात असलेली 'जहाज विरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रे' (anti-ship cruise missiles) होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरत होती.
Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026
ऊर्जा व्यापारात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न : अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी देऊन त्यातून होणाऱ्या ऊर्जा व्यापारात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केलाय. इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्या दरम्यान स्थित असलेला हा अरुंद सागरी मार्ग जगाच्या एकूण ऊर्जा निर्यातीपैकी 20 टक्के निर्यातीसाठी वाहतुकीचा मार्ग म्हणून वापरला जातो. भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याचाही एक मोठा हिस्सा याच मार्गाने येतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीला धोका : दरम्यान, संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इराणची लष्करी क्षमता पाहता हा संघर्ष कदाचित अनेक महिने लांबू शकतो. इराणने यापूर्वी असे स्पष्ट केले होते की, त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केलेली नाही आणि अमेरिका आणि इस्रायलची जहाजे वगळता इतर कोणत्याही जहाजाला कोणताही धोका नाही. असे असले तरी संभाव्य हल्ल्यांच्या भीतीमुळे जहाजे सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणे टाळत आहेत. उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांवरून असे दिसून येते की, संभाव्य हल्ले टाळण्यासाठी अनेक जहाजे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेर थांबून आहेत.
होर्मुझ संकटाबाबत तज्ज्ञांचे काय म्हणणे? : अमेरिकन सैन्यातील माजी अधिकारी आणि युद्धशास्त्राचे तज्ज्ञ जॉन स्पेन्सर यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीचे वर्णन एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सागरी मार्ग असं केलंय. त्यांनी सांगितलं की, या अडथळ्याच्या ठिकाणाहून उद्भवणारे धोके मग ते भूमिगत क्षेपणास्त्र तळ असोत, ड्रोन किंवा बोटींसाठीची साठवणूक केंद्रे असोत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे धोके असोत दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
धर्मस्वातंत्र्य विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर; व्यक्ती स्वातंत्र्यासह गोपनीयतेवर गदा येण्याची काँग्रेसकडून भीती व्यक्त
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीचाच अध्यक्ष; पडद्याआड काय घडलं?