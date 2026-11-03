US Midterms 2026 : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठीची मोठी परीक्षा: मतदार ठरवणार काँग्रेसवरील नियंत्रण
US Midterms 2026 : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठीची मोठी परीक्षा आहे. मध्य-मुदतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान झालं आहे.
Published : November 3, 2026 at 10:34 PM IST
वाशिंग्टन - अमेरिकेतील मतदार अमेरिकन हाऊस (प्रतिनिधी सभा) आणि सिनेट (सिनेट सभा) कोणाच्या नियंत्रणाखाली असतील, हे ठरवतील. रिपब्लिकन पक्षाकडून या सभागृहांचे नियंत्रण आपल्या हातात घेण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला सिनेटमध्ये चार जागा आणि हाऊसमध्ये तीन जागा जिंकणे आवश्यक आहे.
Will Trump Escalate Conflict In Iran After The Midterm Elections Or Will He Continue To Negotiate And Impose Sanctions On Tehran? #TrumpIranDilemma #USMidterms2026 #IranConflict #StraitOfHormuz https://t.co/Xxb1O6bKXy— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 3, 2026
काँग्रेसवर नियंत्रण मिळाल्यास, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दोन वर्षांत त्यांच्या धोरणांना विरोध करण्याची संधी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळेल. नियंत्रणासाठीची ही लढाई प्रामुख्याने अशा राज्यांत आणि मतदारसंघांत सुरू आहे, जिथे ट्रम्प यांनी यापूर्वी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला होता.
अलास्का, आयोवा, कॅन्सस, मेन, मिशिगन, ओहायो आणि टेक्सास मधील सिनेट निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, तर हाऊस (प्रतिनिधी सभा) निवडणुकीतील चुरशीचे मतदारसंघ संपूर्ण देशभर विखुरलेले आहेत.
#WATCH | US midterm elections 2026 | Ashburn, Virginia: An Indian-American says, "This election, you have seen the attacks that they have put on Indians across the country...We need to be thinking about what is going to put us in a good position in this country, what is going to put us in a position where we will be accepted as Americans. Do we trust the group that has consistently hated us? Or do we trust the group that has given us opportunities? I think the choice here is very easy. I think if you look at who supports us, who believes that we should be Americans, I think the answer is very clear. It's the Democrats."— ANI (@ANI) November 3, 2026
डेमोक्रॅट्सनी ट्रम्प यांची घसरलेली लोकप्रियता, इराणमधील युद्धाबाबतची जनतेची नाराजी आणि महागाईमुळे निर्माण झालेली आर्थिक चिंता या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुसरीकडे, रिपब्लिकन पक्षाने सामाजिक प्रश्नांवर भर दिला आहे, तर ट्रम्प यांनी स्वतःलाच या मध्यावधी निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवले आहे.
#WATCH | US midterm elections 2026 | Ashburn, Virginia: Sridhar Nagareddy, an Indian-American says, "Today, the elections are more important for immigrants especially. The hate is going on, immigration rights, high gas prices - come, vote and support Suhas and Mark Warner. They are the right people to support our community and our voices."— ANI (@ANI) November 3, 2026
मध्य-मुदतीच्या निवडणुका (मिडटर्म इलेक्शन्स) संपत असताना, आता मोठा प्रश्न हा आहे की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणमधील संघर्ष लष्करी कारवाईद्वारे अधिक तीव्र करतील, की मग आर्थिक दबाव आणि मुत्सद्देगिरीचा वापर करून तोडगा काढण्याचा अधिक विवेकी मार्ग निवडतील?
मध्य-मुदतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान सुरू होण्याच्या काही तास आधी आणि इराणसोबत वाटाघाटी सुरू असतानाच, अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये असलेल्या इराणच्या 'केशम बेटा'वर मर्यादित हल्ले केले. या घटनेमुळे, पुढे काय घडेल हे सांगणे कठीण असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.