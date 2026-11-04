डेमोक्रॅट्सचा हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये मोठा विजय; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता
अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील शेवटची दोन वर्षे कोणाच्या हातात असतील, हे निकाल निश्चित करणार आहे.
Published : November 4, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:53 AM IST
वॉशिंग्टन- अमेरिकन नागरिकांनी मंगळवारी 2026 च्या मध्यावधी निवडणुकांसाठी मतदान केले. कोणत्या राजकीय पक्षाकडं दोन्ही सभागृहांचे नियंत्रण असेल, हा निर्णय ही निवडणूक ठरविणार आहे. निकालाचा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील शेवटची दोन वर्षे कशी असतील, यावरदेखील परिणाम होणा आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, डेमोक्रॅट्स आघाडीवर आहेत.
- डेमोक्रॅट्सनं कनिष्ठ सभागृहात (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) मोठा विजय मिळवला आहे. ते सिनेटवरही नियंत्रण मिळवतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमधील सर्व 435 जागा, सिनेटमधील 100 पैकी 35 जागा आणि 36 राज्यांच्या गव्हर्नरपदांसाठी अमेरिकेत निवडणूक होत आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 4 नोव्हेंबर रोजी पहाटे साडेचार वाजता मतदानाची प्रक्रिया संपण्यास सुरुवात झाली. देशभरात टप्प्याटप्प्याने मतदान केंद्रे बंद होत आहेत. शेवटचे मतदान केंद्र स्थानिक वेळेनुसार भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी साडेअकरा वाजता बंद होईल.
निवडणूक पराभूत झाल्यास ट्रम्प यांच्यासमोर आव्हाने उभी राहणार- मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेनसिल्व्हेनिया आणि कॅलिफोर्निया यांसारख्या राज्यांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये लढत अत्यंत चुरशीची आहे. अंतिम निकाल बुधवार लागू शकतात. डेमोक्रॅट्सना सिनेटमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी मिशिगन, मेन, ओहायो, कॅन्सस, टेक्सास, आयोवा आणि अलास्का या सात जागा जिंकाव्या लागणार आहे. सध्या हाऊस आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांवर रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे, जर डेमोक्रॅट्सनी या जागा जिंकल्या तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना आपला आयातशुल्क आणि इराणबरोबरी युद्ध असा अजेंडा पुढे नेणे कठीण होणार आहे.
कल काय सांगतात?० मतदानपूर्व चाचण्या आणि विश्लेषकांच्या मते, परिस्थिती डेमोक्रॅट्सच्या बाजूनं मतदार झुकले आहेत. सिनेटच्या अनेक जागांवर लढत अत्यंत अटीतटीची आहे. त्या निकालांवरच सत्तेचे पारडे कोणाकडे झुकणार हे ठरेल. या निवडणुकीकडे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळावरची जनमत चाचणी (रेफरेंडम) म्हणून पाहिलं जात आहे. महागाई, आयात शुल्क (टॅरिफ), स्थलांतर आणि इराणमधील युद्ध हे मतदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या तुलनेत डेमोक्रॅट्सना मतदानाची मुदत संपण्यापूर्वी केलेले मतदानात अधिक फायदा मिळत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, केवळ मतदानाचे कल पाहूनच अंतिम निकालाचा अंदाज येऊ शकत नाही. अलास्का, आयोवा, कॅन्सस, मेन, मिशिगन, ओहायो आणि टेक्सास हे सिनेट निवडणुकीतील प्रमुख चर्चेची मतदारसंघ राहिले आहेत. नव्यानं निवडून आलेल्या सदस्यांचा शपथविधी 3 जानेवारी 2027 रोजी होणार आहे.
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