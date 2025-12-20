बहुप्रतीक्षित एपस्टाईन फायली अखेर जनतेसमोर, यूएस न्याय विभागानं मर्यादित संच केला जारी
अमेरिकेच्या न्याय विभागानं जेफ्री एपस्टाईन प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रं सार्वजनिक करण्यास सुरुवात केली आहे. या नोंदी जवळपास दोन दशकांच्या तपासाशी संबंधित आहेत.
Published : December 20, 2025 at 2:25 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील जेफ्री एपस्टाईन मानवी तस्करी प्रकरणाशी संबंधित दीर्घकाळापासून बंद असलेली कागदपत्रं आता अखेर सार्वजनिक होऊ लागली आहेत. यूएस न्याय विभागानं शुक्रवारी (19 डिसेंबर) एपस्टाईन तपासाशी संबंधित रेकॉर्ड जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हे तेच प्रकरण आहे, ज्यानं गेल्या दोन दशकांपासून अमेरिकन राजकारण, सत्ता आणि न्याय व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. या फाईल्स उघड झाल्यानंतर मानवी तस्करीच्या या गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित अनेक छुपी सत्ये समोर येतील, अशी अपेक्षा आहे.
'हळूहळू आणखी कागदपत्रं जाहीर केली जातील' : न्याय विभागानं अमेरिकन काँग्रेसनं ठरवून दिलेल्या मुदतीनुसार हे रेकॉर्ड जारी केले आहेत. मात्र, डेप्युटी अॅटर्नी जनरल टॉड ब्लँच यांनी सर्व कागदपत्रं निर्धारित वेळेत सार्वजनिक केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ते म्हणाले की, सध्या लाखो रेकॉर्ड जारी केले जात आहेत आणि येत्या आठवड्यात आणखी कागदपत्रं जाहीर केली जातील. या फायलींमध्ये तपासाशी संबंधित छायाचित्रं, कॉल लॉग, ग्रँड ज्युरी साक्ष आणि मुलाखतींचा समावेश आहे. अशा स्थितीत आता किती नवीन आणि ठोस खुलासे होतील? हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेलं नाही.
जनतेची अपेक्षा आणि दबलेलं सत्य : एपस्टाईनच्या फाईल्सबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. लोकांना हे जाणून घ्यायचं आहे की, एपस्टाईनच्या सोबती असलेल्या श्रीमंत आणि पावरफुल लोकांना त्याच्या गुन्ह्यांबद्दल माहिती होती का? किंवा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ते देखील त्यात सामील होते का? विशेषत: 2008 साली प्राथमिक तपास अचानक का थांबवण्यात आला, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. एपस्टाईन पीडितांना न्याय का मिळाला नाही? गुन्हेगारांना संरक्षण का मिळालं? याची उत्तरं अनेक वर्षांपासून मागितली जात आहेत.
कायदा, राजकारण आणि ट्रम्प यांचा यू-टर्न : राजकीय दबावानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या अंतर्गत न्याय विभागानं एपस्टाईनशी संबंधित बहुतेक फाईल्स 30 दिवसांच्या आत सार्वजनिक कराव्या लागल्या. हा कायदा दोन्ही पक्षांच्या पाठिंब्यानं संमत करण्यात आला. सुरुवातीला ट्रम्प आणि रिपब्लिकन नेतृत्व याचा विरोध करत होतं, पण नंतर ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलली आणि रिपब्लिकन अजेंडावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी फायली रीलीज करणं हा एक चांगला मार्ग असल्याचं सांगितलं.
एपस्टाईन केस आणि अपूर्ण न्याय : जेफ्री एपस्टाईनची चौकशी 2005 मध्ये पाम बीच, फ्लोरिडा इथं सुरू झाली. त्यावेळी त्याच्याविरुद्ध एका 14 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. एफबीआयच्या तपासात अनेक अल्पवयीन मुलींनी साक्ष दिली होती. पण यातून तो सुटला. नंतर 2019 मध्ये, त्याच्यावर पुन्हा मानवी तस्करीचा आरोप लावण्यात आला. अटक झाल्यानंतर एका महिन्यात त्यानं तुरुंगात आत्महत्या केली. त्याची साथीदार घिसलेन मॅक्सवेल हिला 2021 मध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. ती सध्या 20 वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.
जनतेला क्लिंटन, ट्रम्प यांच्यासंबंधीच्या माहितीची प्रतीक्षा : एपस्टाईनशी संबंधित अनेक कागदपत्रं आधीच सार्वजनिक झाली असली तरी लोकांची मागणी अद्याप संपलेली नाही. ट्रम्प, बिल क्लिंटन आणि ब्रिटनचे प्रिन्स अँड्र्यू यांसारख्या मोठ्या नावांशी संबंधित सातत्यानं चर्चा होत आहे. पण अद्याप तरी कोणावरीलही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही.
एपस्टाईनच्या मृत्यूच्या चौकशीचाही समावेश : जाहीर केल्या जात असलेल्या फाईल्समध्ये एपस्टाईनच्या तुरुंगातील मृत्यूच्या तपासाचा तपशील देखील समाविष्ट आहे. एपस्टाईन 2019 मध्ये फेडरल तुरुंगात मृत आढळला होता, ज्याला अधिकृतपणे आत्महत्या ठरवण्यात आलं होतं. परंतु, याबाबत प्रश्न कायम आहेत. कारागृह प्रशासन आणि तपास यंत्रणांची भूमिका काय होती आणि यात काही निष्काळजीपणा होता का? हेही नव्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होऊ शकतं.
