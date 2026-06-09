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डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाचा दणका, एच-1बी व्हिसाच्या अर्जांसाठीचे शुल्क ठरवले बेकायदेशीर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसाच्या अर्जांसाठी आकारलेले 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

US President Donald Trump
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 7:47 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 8:05 AM IST

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नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसाच्या अर्जांसाठी आकारलेले 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क बेकायदेशीर आहे, कारण त्याला काँग्रेसची मंजुरी नव्हती, असा निकाल एका संघीय न्यायाधीशांनी सोमवारी दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि भारतीय नागरिकांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन मागील काही दिवसांपासून H-1B व्हिसाच्या नियमात बदल करत आहे.

बोस्टन येथील अमेरिकी जिल्हा न्यायालयाचा निर्वाळा - "आवश्यक अधिकार प्रदान न करताच हे धोरण एच-1बी अर्जांवर कर लादते, असे न्यायालयाला आढळले आहे," असे मॅसॅच्युसेट्समधील बोस्टन येथील अमेरिकी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी एका निकालात म्हटले आहे, असे 'पीटीआय'ने वृत्त दिले आहे.

व्हिसासाठी शुल्क आकारले जाते - एच-1बी व्हिसा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक मागणी असलेल्या वर्क व्हिसांपैकी एक आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक स्तरावरील कुशल प्रतिभावंतांना कामावर ठेवण्याची परवानगी मिळते. प्रत्येक एच-1बी कामगारामागे 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स वार्षिक शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प यांचा आदेश हा व्हिसा सुधारणा आणि नवीन आवश्यकतांबद्दल अनेकांना धक्का देणारा होता.

अमेरिका प्रशासनाला दणका - गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन एच-1बी व्हिसा अर्जांसाठी 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स शुल्क आकारणाऱ्या एका जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. हे शुल्क सामान्यतः व्हिसा देणाऱ्या कंपनीकडून भरले जाते. तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कंपन्यांना अमेरिकन नागरिकांना नोकरीवर ठेवण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी हा एक उपक्रम असल्याचे म्हटले आहे.

आयटी क्षेत्रात जे भारतीय नागरिक अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी जातात, ते सर्वजण याच व्हिसावर जातात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी अनेकदा म्हटले आहे की, हे लोक अमेरिकेत नोकरी करून त्यांच्या देशात पैसा नेतात. भारतासोबतच चीनचे देखील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर याच व्हिसावर अमेरिकेत नोकरी करतात.

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Last Updated : June 9, 2026 at 8:05 AM IST

TAGGED:

US JUDGE ON H 1B APPLICATION FEE
US PRESIDENT DONALD TRUMP
डोनाल्ड ट्रम्प
एच 1बी व्हिसा शुल्क
DONALD TRUMP H 1B FEE

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