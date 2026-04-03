अमेरिकेचा इराणधील पुलावर मोठा हल्ला; 8 नागरिक ठार झाल्यानंतर ट्रम्प म्हणाले, 'बरेच काही घडणार आहे!'

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील पुलावर केलेल्या हल्ल्यामध्ये किमान आठ नागरिक ठार झाले आहेत. तर अन्य ९५ जण जखमी झाले आहेत.

US Israeli strikes hit Irans B1 Bridge
संग्रहित-डावीकडे डोनाल्ड ट्रम्प, उजवीकडे पुलावर झालेला हल्ला (Source- AFP/IANS)
By ANI

Published : April 3, 2026 at 2:45 PM IST

तेहरान - अमेरिका आणि इस्रायलनं केलेल्या संयुक्त हल्ला करून करजमधील बी१ पुलाचं मोठं नुकसान झालं. या हल्ल्यात किमान आठ नागरिक ठार झाले असून 95 जण जखमी झाले आहेत, असे इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था 'प्रेस टीव्ही'नं वृत्त दिलं आहे.

'करजमधील बी1 पुलाला' लक्ष्य करण्यात आल्यानंतर आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्ल्याच्या वेळी पुलाच्या जवळ असलेले इराणी प्रवासी आणि स्थानिक गावातील रहिवाशांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये नवरोजदिनानिमित्त परिसरात आलेल्या कुटुंबांचाही समावेश आहे. या दिवशी नेहमीप्रमाणं अनेक लोक घराबाहेर होते.

"इराण सर्व क्षमतांचा वापर करून अमेरिकन आणि इस्रायली आक्रमकांविरुद्ध स्वतःचा बचाव करण्यासाठी खंबीर आहे", असे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी म्हटलं आहे. इस्लामिक प्रजासत्ताकाविरुद्धचे विनाकारण आक्रमक युद्ध करण्यात येत असल्याचा इराणचा आरोप आहे. अमेरिकेनं इराणच्या महत्त्वाच्या पुलावर हल्ला केला, 'यापुढे बरेच काही घडणार आहे' असा ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे.

लष्कराकडून पुलाचा वापर होत नव्हता- अमेरिकी सैन्यानं इराणमधील महत्त्वाच्या महामार्गावरील पुलावर हल्ला केल्यानं युद्धामधील तणाव आणखी वाढला आहे. या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी "यापुढे बरेच काही घडणार आहे", असा इशारा दिला आहे. तसेच तेहरानला करार करण्याचं त्यांनी आवाहन केलं आहे. एका अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यानं सांगितले की, हा हल्ला इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन दलांसाठी नियोजित लष्करी पुरवठा मार्गावर परिणाम करण्यासाठी केला. दुसरीकडं इराणच्या सरकारी माध्यमांनी सांगितलं की, हा पूल अद्याप कार्यान्वित नव्हता. लष्कराकडून त्याचा वापर केला जात नव्हता.

वाटाघाटीला इराणकडून नकार- अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या अमेरिकेच्या हल्ल्याचं कौतुक केलं. "इराणमधील सर्वात मोठा पूल कोसळला, तो पुन्हा कधीही वापरला जाणार नाही. यापुढे बरेच काही घडणार आहे!" असे ते म्हणाले. त्यांनी इराणला "खूप उशीर होण्यापूर्वी करार करा" असा इशारादेखील दिला. तेहराननं सध्या वॉशिंग्टनसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं सांगितले की, "सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकेशी वाटाघाटी करणं अशक्य आहे."

TAGGED:

DONALD TRUMP ON IRAN
US ATTACK ON B1 BRIDGE
IRAN PRESIDENT PEZESHKIAN
अमेरिका इराण पूल हल्ला
US IRAN WAR

