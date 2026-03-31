महिने नाही, अमेरिका इराणमधील मोहीम काही आठवड्यांतच पूर्ण करेल – अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ

अमेरिकेची लष्करी उद्दिष्टे 'महिन्यांमध्ये नव्हे, तर काही आठवड्यांत' पूर्ण होतील, असा विश्वास अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी व्यक्त केला आहे.

US Secretary of State Marco Rubio
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 11:07 AM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवाईबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. अमेरिकेची लष्करी उद्दिष्टे 'महिन्यांमध्ये नव्हे, तर काही आठवड्यांत' पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार) अल जझीरा ला दिलेल्या मुलाखतीत रुबिओ म्हणाले की, लष्करी कारवाई सुरू असतानाच इराण आणि अमेरिका यांच्यात काही संदेशांची देवाणघेवाण आणि मध्यस्थांमार्फत थेट चर्चाही सुरू आहे.

अमेरिकेच्या मुख्य अटी स्पष्ट : रुबिओ यांनी स्पष्ट केलं की, अमेरिकेच्या प्रमुख मागण्या कायम आहेत. यामध्ये इराणने कधीही अण्वस्त्र मिळवू नयेत, दहशतवादाला समर्थन देणे थांबवावे, शेजारील देशांना धोका निर्माण करणारी शस्त्रसज्जता थांबवावी, अशा अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

ते म्हणाले की, अमेरिकन सैन्य नियोजित वेळेपेक्षा पुढे असून इराणच्या हवाई दल आणि नौदलाची मोठ्या प्रमाणात हानी करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.

'होर्मूझ सामुद्रधुनी'बाबत इशारा : होर्मूझ सामुद्रधुनी वर नियंत्रण मिळवण्याचा इराणचा कोणताही प्रयत्न अमेरिका सहन करणार नाही, असा इशारा रुबिओ यांनी दिला. 'जगातील कोणताही देश हे स्वीकारणार नाही. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा बेकायदेशीर प्रयत्न आहे,' असे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, ही सामुद्रधुनी कोणत्याही परिस्थितीत खुली राहील. मग ते इराणनं आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करून असो किंवा अनेक देशांच्या संयुक्त कारवाईद्वारे.

इराणवर गंभीर आरोप : रुबिओ यांनी इराणवर आरोप केला की, त्यांनी या संघर्षादरम्यान दूतावास, राजनैतिक कार्यालयं, विमानतळ आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले आहेत. त्यांनी या कारवायांना 'अभूतपूर्व' असं संबोधलं.

'इराणची स्थिती कमकुवत' : गेल्या 10 वर्षांत इराण इतका कमकुवत कधीच नव्हता, असं सांगताना त्यांनी सध्याची लष्करी कारवाई भविष्यातील मोठे धोके टाळण्यासाठी आवश्यक असल्याचं नमूद केलं.

रुबिओ पुढे म्हणाले की, इराणनं अण्वस्त्र कार्यक्रमाचा पूर्णपणे त्याग करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत, तसेच क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन कार्यक्रमही थांबवले पाहिजेत. 'जर त्यांनी असं केलं, तर इराणचं भविष्य उज्ज्वल होऊ शकतं,' असंही त्यांनी सांगितलं.

'नाटो मित्रदेशांवर नाराजी' : 'नाटो'मधील काही देशांनी या कारवाईदरम्यान हवाई क्षेत्र आणि तळांचा वापर करण्यास नकार दिल्याबद्दल रुबिओ यांनी नाराजी व्यक्त केली. 'जर नाटो फक्त युरोपच्या संरक्षणापुरतं मर्यादित असेल आणि गरज असताना आम्हाला मदत नाकारत असेल, तर ही योग्य व्यवस्था नाही,' असं ते म्हणाले.

'सत्ताबदल उद्दिष्ट नाही' : अमेरिकेचं उद्दिष्ट इराणमध्ये सत्ताबदल करणं नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, जर इराणमध्ये नेतृत्व बदल झाला, तर त्याला अमेरिका विरोध करणार नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

