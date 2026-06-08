इस्रायली हवाई दलाचे इराणवर हल्ले; अनेक शहरं, विमानतळं उडवली
इस्रायली हवाई दलाने इराणवर हवाई हल्ला केला. इस्रायली सैन्याने इराणच्या हवाई हद्दीबाहेरून हल्ले केले.
Published : June 8, 2026 at 8:03 AM IST
इराणने रविवारी रात्री उशिरा इस्रायलवर हल्ले केले. यानंतर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना प्रत्युत्तर न देण्याचे निर्देश दिले. असे असूनही, इस्रायली हवाई दलाने इराणवर हवाई हल्ला केला. इस्रायली सैन्याने इराणच्या हवाई हद्दीबाहेरून हल्ले केले.
Israel Defense Forces tweets, " the israeli air force struck military targets belonging to the iranian terror regime in western and central iran a short while ago." pic.twitter.com/5GFYmEjiyr— ANI (@ANI) June 8, 2026
इस्रायली लढाऊ विमानांनी इराणच्या हद्दीत प्रवेश न करता इराणच्या हवाई हद्दीबाहेरून क्षेपणास्त्रे डागून इराणी ठिकाणांना लक्ष्य केले. इस्रायलने तेहरान, इस्फाहान, तब्रीझ आणि मेहराबाद विमानतळांवर हल्ला केला आहे.
इस्रायल संरक्षण दलाने पोस्ट केले आहे, "इस्रायली हवाई दलाने थोड्या वेळापूर्वी पश्चिम आणि मध्य इराणमधील इराणी दहशतवादी राजवटीच्या लष्करी लक्ष्यांवर हल्ला केला."
Reuters reports: US President Donald Trump said on Sunday that new strikes by Israel and Iran would not affect his administration's peace talks with Tehran, saying Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu “doesn’t call the shots." pic.twitter.com/65izQYttBg— ANI (@ANI) June 8, 2026
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितले की, इस्रायल आणि इराणने केलेल्या नवीन हल्ल्यांचा त्यांच्या प्रशासनाच्या तेहरानसोबतच्या शांतता चर्चेवर परिणाम होणार नाही.