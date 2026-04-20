अमेरिका- इस्रायल, इराण युद्धात आतापर्यंत 3 हजार 375 नागरिकांचा मृत्यू
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात अनेक नागरिकांचा जीव गेला आहे. आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे.
By PTI
Published : April 20, 2026 at 1:19 PM IST
नवी दिल्ली - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाला जवळपास दीड महिना पूर्ण झाला. या युद्धाचा परिणाम जगभरात जाणवत आहे. गॅस, इंधन तुटवडा झाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शिष्टमंडळाची पाकिस्तानमध्ये दुसऱया फेरीची चर्चा सध्या सुरू आहे.
युद्धा अनेक नागरिकांचा मृत्यू - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात अनेक नागरिकांचा जीव गेला आहे. आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. "इराणच्या न्यायवैद्यक संघटनेच्या प्रमुखांनी सांगितलं की, युद्धातील मृतांचा आकडा आता किमान 3 हजार 375 इतका झाला आहे," असं 'एपी'नं वृत्त दिलं आहे.
युद्ध सुरू झाल्यापासून होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद आहे. त्यामुळं जगभरातील गॅस आणि तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. दोन्ही राष्ट्रांचे नौदल सध्या हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ (Strait of Hormuz) आमनेसामने उभे आहेत. या दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चेची दुसरी फेरी सोमवारी नियोजित आहे. आता हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल की, यावेळी एखादा तोडगा निघतो, की पहिल्या फेरीप्रमाणेच ही चर्चाही कोणत्याही निष्कर्षाविना संपुष्टात येते.
भारतीय जहाजांवर इराणकडून गोळीबार - इराणी नौदलाच्या दोन लढाऊ नौकांनी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या दोन जहाजांवर गोळीबार केला. इराणी प्रसारमाध्यमांनी नमूद केलं की, इराणी नौदलानं हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पश्चिमेकडे जाणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांना माघारी फिरवले. या जहाजांवर गोळीबार करण्यात आला. इराणनं अमेरिकेच्या नाकेबंदीला प्रत्युत्तर म्हणून हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा बंद करण्याची घोषणा केली. भारतीय जहाजावर करण्यात आलेल्या गोळीबाराच्या घटनेसंदर्भात भारतानं इराणचे भारतातील राजदूत मोहम्मद फताअली यांच्याकडे तीव्र निषेध नोंदवला. त्या दोन जहाजांमध्ये 20 लाख बॅरल्स इतका तेलाचा साठा भरलेला होता.
