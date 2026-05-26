अमेरिकेचा इराणवर हल्ला: समुद्रात सुरुंग पेरणाऱ्या नौका आणि मिसाईल लॉन्च साइट्स उद्ध्वस्त
अमेरिकेनं दक्षिण इराण आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ मिसाईल लाँचिंग साइट्स तसेच सुरुंग पेरणाऱ्या इराणी बोटींवर स्वसंरक्षणात्मक हल्ला केला आहे.
Published : May 26, 2026 at 8:50 AM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला तणाव पुन्हा एकदा धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. दक्षिण इराण आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात अमेरिकेनं सेल्फ डिफेन्स स्ट्राइक करत इराणी मिसाईल लॉन्च साइट्सवर तसेच समुद्रात माईन्स पेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नौकांवर हल्ला केला.
अमेरिकन लष्करानं दिलेल्या माहितीनुसार, ही कारवाई त्यांच्या सैनिकांच्या आणि युद्धनौकांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम आणि अणुकराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच हा हल्ला झाला आहे. या घडामोडींमुळे पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
अमेरिकेनं इराणवर हल्ला का केला? : अमेरिकेनं इराणवर हल्ला का केला? याबाबत अमेरिकन सेंट्रल कमांड अर्थात सेंटकॉम ने स्पष्टीकरण दिलं आहे. सेंटकॉमच्या मते, इराणी सैन्याच्या हालचाली अमेरिकन सैनिक आणि युद्धनौकांसाठी धोका ठरत होत्या. त्यामुळे दक्षिण इराणमध्ये अमेरिकेने मर्यादित पण अचूक कारवाई केली.
सेंटकॉमचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी सांगितलं की, अमेरिकन सैन्यानं आत्मसंरक्षणासाठी हा हल्ला केला असून कारवाईदरम्यान संयमही पाळला गेला. अमेरिकेचा दावा आहे की, इराणी नौका होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरात समुद्रात माईन्स पेरण्याचा प्रयत्न करत होत्या. तसेच काही मिसाईल लाँच साइट्स अॅक्टिव्ह करण्यात येत होती. संभाव्य धोका लक्षात घेऊन अमेरिकन सैन्यानं या ठिकाणांना लक्ष्य केलं. मात्र या हल्ल्यात नेमकं किती नुकसान झालं, याबाबतची संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
युद्धबंदीदरम्यान असं यापूर्वी घडलं आहे का? : अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम सुरू असतानाही यापूर्वी अनेकदा तणावपूर्ण घटना घडल्या आहेत. मे महिन्याच्या सुरुवातीलाही अमेरिकन सैन्यानं इराणी लष्करी तळांवर हल्ला केला होता. त्यावेळी इराणनं अमेरिकेच्या युद्धनौकांवर मिसाईल, ड्रोन आणि छोट्या नौकांच्या माध्यमातून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अमेरिकेकडून करण्यात आला होता.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक मानला जातो. या परिसरातील कोणत्याही लष्करी हालचालींचा परिणाम जागतिक तेलबाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर होतो. त्यामुळेच अमेरिका या भागात सातत्यानं लष्करी नजर ठेवून आहे.
युरेनियमबाबत ट्रम्प काय म्हणाले होते? : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या 'समृद्ध युरेनियम'बाबत (enriched uranium) एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, इराणची ही "अणु-धुळ" अर्थातच, त्यांचं समृद्ध युरेनियम एकतर नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेच्या स्वाधीन केलं जाईल, किंवा मग इराणच्या सहकार्यानं ते जागेवरच नष्ट केलं जाईल.
ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले की, दोन्ही देशांमधील अणुकरारासंदर्भातील वाटाघाटी पुढे सरकत आहेत. त्यांनी नमूद केलं की, या चर्चा चांगल्या प्रकारे सुरू आहेत. दरम्यान, इराणनंही हे मान्य केलं आहे की अनेक मुद्द्यांवर एकमत झालं आहे. परंतु अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या सतत बदलणाऱ्या भूमिकेमुळे या वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या बनत चालल्या आहेत.