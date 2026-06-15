अखेर युद्ध थांबलं! अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार; 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' पुन्हा खुले
अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली.
Published : June 15, 2026 at 7:31 AM IST
नवी दिल्ली - अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला असून, 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील एका कार्यक्रमात त्यावर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली जाईल, अशी माहिती पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दिली. त्यामुळं आता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता थांबलं आहे.
सोमवारी पहाटे 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये शरीफ म्हणाले, "सखोल वाटाघाटींनंतर आम्हाला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, अमेरिका आणि इस्लामिक प्रजासत्ताक इराण यांच्यात शांतता करार झाला आहे." त्यांनी पुढे सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील सैन्य कारवाया त्वरित आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा केली आहे. "याबाबतचा अधिकृत स्वाक्षरी कार्यक्रम शुक्रवारी, 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये होईल," असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही प्रतिक्रिया दिली. अमेरिका आणि इराण यांच्यात एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी करण्यात येईल. हा करार धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'ला (होर्मुझची सामुद्रधुनी) त्वरित पुन्हा खुले करण्याचा मार्ग मोकळा करेल. त्यामुळं दीर्घकाळापासून एकमेकांचे विरोधक असलेल्या या दोन देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये मूलभूत बदल घडवून येतील, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला.