इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यात लेबेनॉनमध्ये 182 लोक ठार; युद्धविरामाला पहिल्याच दिवशी सुरुंग

इस्रायलनं लेबनॉनमध्ये हल्ला केल्यानं युद्धविरामाला पहिल्याच दिवशी सुरुंग लागला आहे. इराणनं प्रत्युत्तर म्हणून पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करत सागरी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली.

ईरानच्या युद्धाच्या विरोधामध्ये7 एप्रिल, 2026 रोजी वाशिंगटनमध्ये व्हाईट हाऊसच्या लाफायट पार्कच्या बाहेर जमलेले लोक (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 8:06 AM IST

लेबनॉनमध्ये झालेल्या इस्रायलच्या हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तर म्हणून इराणनं पुन्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली. त्यामुळे इराणमधील युद्ध थांबवण्याचा युद्धविराम धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्यांमध्ये किमान 182 लोक ठार झाले होते.

अमेरिकेनं 14 दिवसांसाठी युद्धविराम घोषित केल्यानंतर इराणनं होर्मुझ खुला करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. दुसरीकडं अमेरिका आणि इराणनं युद्धामधील उद्दिष्टे पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, इस्रायलनं लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या दहशतवादी गटावरील हल्ले तीव्र केले. बेरूतच्या अनेक व्यावसायिक आणि निवासी भागांवर पूर्वसूचना न देता हल्ले केले. या हिंसाचारामुळे युद्धविरामाच्या कराराला सुरुंग लागण्याचा धोका निर्माण झाल्याचं अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी म्हटलं आहे.

संपादकांची शिफारस

