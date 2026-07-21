अमेरिकेचे कॅनडावर 50 टक्के आयात शुल्क; शेजारी देशांमधील व्यापार तणाव वाढला
1930 च्या टॅरिफ ॲक्टमधील कलम 338 चा वापर करून ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या विशिष्ट आयात वस्तूंवर नवीन शुल्क लादणाऱ्या तीन स्वतंत्र आदेशांवर स्वाक्षरी केली.
Published : July 21, 2026 at 11:32 AM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या शेकडो उत्पादनांवर अतिरिक्त 50 टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केलंय. त्यांनी ओटावावर (कॅनडा सरकारवर) अमेरिकेच्या ऑटोमोबाईल्स वाहने, मद्य आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीबाबत भेदभाव केल्याचा आरोप केला आहे. या निर्णयामुळे उत्तर अमेरिकेतील या दोन शेजारी देशांमधील व्यापार तणाव आणखी वाढला आहे. 1930 च्या टॅरिफ ॲक्टमधील कलम 338 चा वापर करून ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या विशिष्ट आयात वस्तूंवर नवीन शुल्क लादणाऱ्या तीन स्वतंत्र आदेशांवर स्वाक्षरी केली.
स्वाक्षरीनंतर 30 दिवसांनी हे शुल्क लागू होणार : व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले की, कॅनडाच्या भेदभावपूर्ण धोरणांमुळे अमेरिकन व्यापारावर पडणारा भार आणि होणारे नुकसान कमी करणे, तसेच अमेरिकन निर्यातीसाठी विशेषतः कार, मद्य आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी समान संधीची स्थिती (लेव्हल प्लेइंग फील्ड) निर्माण करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, स्वाक्षरीनंतर 30 दिवसांनी हे शुल्क लागू होणार आहे; मग त्या वस्तू 'युनायटेड स्टेट्स मेक्सिको कॅनडा करार' (USMCA) अंतर्गत विशेष सवलतीस पात्र का असेनात. हे उपाय ऊर्जा, पोटॅश, कलम 232 अंतर्गत आधीच शुल्क लागू असलेली उत्पादने, मासे, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि इतर काही विशिष्ट वस्तूंना लागू होणार नाहीत.
सिमेंट आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंतच्या उत्पादनांचा समावेश : प्रशासनाने नमूद केले की, नवीन शुल्कामध्ये कॅनडाच्या आयातीचा मोठा आवाका समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये वाईन आणि हॉकी स्टिक्सपासून ते सिमेंट आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंतच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. यासोबत जोडलेल्या परिशिष्टात अतिरिक्त 50 टक्के शुल्क लागू होणाऱ्या शेकडो टॅरिफ श्रेणींची यादी दिली आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, कॅनडाने अशी धोरणे कायम ठेवली आहेत, जी अमेरिकन निर्यातदारांशी भेदभाव करतात, तर इतर व्यापार भागीदारांना अधिक अनुकूल वागणूक देतात. कॅनडाने अमेरिकन मोटार वाहनांवर असे शुल्क आणि कोटा निर्बंध लादले जे इतर देशांतून होणाऱ्या आयातीला लागू नव्हते; तसेच कोटा अशा प्रकारे व्यवस्थापित केला की, ज्यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना अमेरिकेतील सुविधांचा विस्तार करण्याऐवजी कॅनडातील उत्पादनात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळाले.
मोटार वाहनांची आयात सुमारे 22 टक्क्यांनी किंवा 5.6 अब्ज डॉलर्सनी घटली : एका माहितीपत्रकात (फॅक्ट शीट) व्हाईट हाऊसने नमूद केले की, एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या काळात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत कॅनडामध्ये अमेरिकन मोटार वाहनांची आयात सुमारे 22 टक्क्यांनी किंवा 5.6 अब्ज डॉलर्सनी घटली; तर त्याच वेळी इतर देशांतून होणारी आयात वाढली आणि तिने अमेरिकन निर्यातीची जागा घेतली. व्हाईट हाऊसने अमेरिकन मद्य उत्पादनांवरील निर्बंधांकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की, कॅनडातील दोन प्रांत आणि प्रदेश वगळता इतर सर्व ठिकाणी अमेरिकन मद्याची खरेदी, वितरण किंवा किरकोळ विक्री रोखण्यात आली होती; मात्र त्याच वेळी इतर देशांतील उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली ठेवण्यात आली होती.
81 टक्के किंवा 582 दशलक्ष डॉलर्स इतकी घट झाली : असा अहवाल देण्यात आला की, मार्च 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत कॅनडामध्ये होणाऱ्या अमेरिकन मद्य उत्पादनांच्या आयातीत मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 81 टक्के किंवा 582 दशलक्ष डॉलर्स इतकी घट झाली. दुग्धजन्य पदार्थांच्या बाबतीत प्रशासनाचा असा युक्तिवाद होता की USMCA अंतर्गत चीजसाठी कॅनडाची 'टॅरिफ रेट कोटा' (शुल्क-दर कोटा) प्रणाली ही 'कॅनडा युरोपियन युनियन सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारा'अंतर्गत युरोपियन युनियनमधून होणाऱ्या तत्सम आयातीसाठी लागू असलेल्या कोटा प्रणालीपेक्षा अधिक निर्बंधात्मक होती; ज्यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांना स्पर्धेत तोटा सहन करावा लागत होता.
अमेरिकेविरुद्ध भेदभावपूर्ण धोरण स्वीकारल्याचा आरोप : व्हाईट हाऊसने सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात केवळ दोन देशांनी चीन आणि कॅनडा, वॉशिंग्टनसोबत व्यापार करार करण्याऐवजी ट्रम्प यांच्या शुल्काला (टॅरिफ्सना) प्रत्युत्तर देण्याचा मार्ग निवडला. प्रशासनाने अमेरिकन निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा खुल्या करणारे 18 व्यापार करार साध्य केले होते, असे नमूद करूनही, कॅनडाने आपले व्यापार अडथळे दूर करण्याऐवजी अमेरिकेविरुद्ध भेदभावपूर्ण धोरण स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात आला. 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका प्रथम) हा आर्थिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाकडून व्यापारविषयक उपाययोजनांचा वापर करण्याच्या दिशेने उचललेले हे नवीनतम शुल्क विषयक पाऊल एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरली आहे.
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