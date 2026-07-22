अमेरिका ऑगस्ट 2028 पासून जेनेरिक औषधांच्या आयातीवर मोठं शुल्क आकारणार, भारतावर परिणाम होणार
1 ऑगस्टपासून अमेरिका देशात आयात होणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के शुल्क आकारणे सुरू ठेवेल, त्यानंतर ते वाढवले जाणार आहे.
Published : July 22, 2026 at 1:22 PM IST
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी ऑगस्ट 2028 पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर मोठी शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. अशा औषध उत्पादनांचे उत्पादन भारतात आणणे हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेला जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा निर्यातदार असलेल्या भारतावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. 'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, 1 ऑगस्टपासून अमेरिका देशात आयात होणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के शुल्क आकारणे सुरू ठेवेल, त्यानंतर ते एका वर्षासाठी 100 टक्के आणि नंतर 200 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाणार आहे.
जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के शुल्क राहणार : ट्रम्प म्हणाले, "1 ऑगस्ट 2026 पासून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के शुल्क राहील, त्यानंतर हे शुल्क एका वर्षासाठी 100 टक्के आणि नंतर 200 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल." ट्रम्प पुढे म्हणाले, "अमेरिकेत जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी हे आहे, आणि दिलेल्या मुदतीत कारखाने व उपकरणे उभारण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांवर दंड आकारला जाईल."
जगभरातील देशांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा : राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की, या धोरणाचा उद्देश अमेरिकेतील लोकांचे संरक्षण करणे आहे. ते पुढे म्हणाले, "पेटंटयुक्त, ब्रँडेड किंवा नावीन्यपूर्ण औषधांसंबंधीचे धोरण, जे खूप यशस्वी ठरले आहे, ते तसेच राहील." भारताला अनेकदा 'जगाची औषधशाळा' म्हटले जाते, कारण तो जगभरातील देशांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करतो. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या एका अहवालानुसार, 2025 मध्ये भारताने अमेरिकेला 9.7 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली, जी त्याच्या 25.8 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण जागतिक औषध निर्यातीच्या 38 टक्के होती. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, संसर्गजन्य रोग आणि मानसिक आरोग्यासाठी भारतीय जेनेरिक औषधे मोठ्या प्रमाणावर दिली जातात.