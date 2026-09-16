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भारतावर पुन्हा 100 टक्के आयातशुल्क लागू होण्याची टांगती तलवार; ट्रम्प यांना कोणते अधिकार मिळणार?

रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह 10 देशांची आर्थिक नाकेबंदी करण्याकरिता अमेरिकेच्या अध्यक्षांना लवकरच नवे अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. जाणून घ्या, सविस्तर

Donald Trump
संग्रहित- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Source- AP)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 8:03 AM IST

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वॉशिंग्टन- रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासारख्या देशांची आर्थिक कोंडी करण्याकरता अमेरिका मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात रशियावरील निर्बंधांच्या विधेयकावर मतदान होणार आहे. या विधेयकाचा मोठा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात रशियावरील निर्बंधाबाबत विधेयक मंजूर झाले तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. या विधेयकातील एका प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, अशा शुल्कासाठी पात्र असलेल्या देशांमध्ये भारताचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.

'लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026' नावाचे हे विधेयक गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सिनेटने 86-11 मतांनी मंजूर केलं आहे. ते विधेयक प्रतिनिधीगृहापुढे आलं होतं. प्रतिनिधीगृहाच्या नियम समितीनं हे विधेयक विचारार्थ पुढे पाठवलं होतं.

कोणत्या देशांना शुल्काचा बसणार फटका- डेमोक्रॅटिक पक्षाचे काँग्रेस सदस्य स्टेनी होयर यांनी दुरुस्ती सुचविली होती. त्यानुसार विधेयकाच्या दुय्यम शुल्क तरतुदींअंतर्गत 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्यासाठी 10 देशांची नावे स्पष्टपणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यात चीन, भारत, तुर्कस्तान, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक प्रजासत्ताक, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किर्गिझ प्रजासत्ताक या देशांचा समावेश आहे.

यापूर्वी केला होता मोघम उल्लेख- विधेयक दुरुस्तीमुळे भारतावर थेट 100 टक्के शुल्क लादल्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. हा कायदा लागू झाला तर विधेयकाअंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून शुल्कांसाठी पात्र देश म्हणून भारताचा विशेषतः उल्लेख केला जाईल. त्यानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताला शुल्क लादता येण्याचा अधिकार मिळू शकणार आहे. यापूर्वी सिनेटने मंजूर केलेल्या कायद्यात देशांची नावे विशेषतः नमूद केली नव्हती. त्याऐवजी, त्यात प्रमाणानुसार तेल आणि वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदार देश असा मोघम उल्लेख होता.

मध्यावधी निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाच्या हालचाली- नव्या कायद्यानुसार रशियन नेतृत्व, त्यांचे ऊर्जा क्षेत्र आणि निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजांवर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न अमेरिकेकडून केला जात आहे. तसेच अमेरिकेच्या अध्यक्षांना रशियन ऊर्जेच्या प्रमुख खरेदीदारांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळणार आहे. डेमोक्रॅटिक काँग्रेस सदस्य ग्रेगरी मीक्स आणि इतरांनी मांडलेल्या दुरुस्तीद्वारे राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक दुय्यम शुल्क अधिकार देणारी तरतूद काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 3 नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहाच्या कामकाजासाठी केवळ काही मोजकेच दिवस शिल्लक आहेत. त्यापूर्वी ट्रम्प प्रशासन अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत.

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TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
100 PER CENT TARIFFS
US SANCTIONS RUSSIA
भारत १०० टक्के आयात शुल्क
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