अमेरिकन फेडरल न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या 10 टक्के जागतिक शुल्कांना 'बेकायदेशीर' केले घोषित
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, 'आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा' (IEEPA) अंतर्गत शुल्क लादण्याचे अधिकार दिले जात नाहीत.
Published : May 8, 2026 at 5:04 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान आणि कार्यालय असलेल्या व्हाईट हाऊसला एक मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले 10 टक्के जागतिक शुल्क रद्द केलंय. न्यायालयाने हे शुल्क "बेकायदेशीर" आणि "कायद्याने अधिकृत नसलेले" असल्याचे घोषित केले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी लादलेले व्यापक शुल्क फेटाळून लावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अमेरिकन प्रशासनाने 24 फेब्रुवारीपासून लागू होणारे हे नवीन शुल्क भारतासह सर्व देशांवर 150 दिवसांच्या कालावधीसाठी लादले होते.
अंतर्गत शुल्क लादण्याचे अधिकार दिले जात नाहीत : सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, 'आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायदा' (IEEPA) अंतर्गत शुल्क लादण्याचे अधिकार दिले जात नाहीत. गुरुवारी दिलेल्या एका निकालात अमेरिकेच्या 'आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने' (Court of International Trade) असे नमूद केले की, 1974 च्या 'व्यापार कायद्या'तील (Trade Act) ज्या तरतुदींचा वापर करून ट्रम्प यांनी हे 10 टक्के शुल्क लादले होते, त्या तरतुदी केवळ 'देयकांचा समतोल बिघडल्याच्या' (balance-of-payments) संकटाशी संबंधित परिस्थितींमध्येच लागू होतात.
सैद्धांतिकदृष्ट्या अनिश्चित काळापर्यंत तूट असल्याचे दर्शवू शकतील : 2 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने असे मानले की, ट्रम्प यांनी कायद्यांतर्गत काँग्रेसने (संसदेने) राष्ट्राध्यक्षांना दिलेल्या शुल्क-लादण्याच्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे. बहुमताच्या या मतानुसार, हे शुल्क "अवैध" आणि "कायद्याने अधिकृत नसलेले" घोषित करण्यात आले. आपल्या निकालात, न्यायाधीश मार्क ए. बार्नेट आणि क्लेअर आर. केली यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, जर राष्ट्राध्यक्षांना देयकांच्या समतोलातील तूट (deficit) ओळखण्यासाठी विविध उप-खात्यांमधून (sub-accounts) निवड करण्याचे अधिकार दिले गेले, तर ते सैद्धांतिकदृष्ट्या अनिश्चित काळापर्यंत तूट असल्याचे दर्शवू शकतील आणि हे तोपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत प्रत्येक उप-खात्यामध्ये समतोल प्रस्थापित होत नाही.
सरकारने मांडलेला कायद्याचा हा अर्थ स्वीकारला जाऊ नये : या दोन्ही न्यायाधीशांनी ठामपणे सांगितले की, कायद्याचा "अशा प्रकारे व्यापक अर्थ लावल्यास" राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क लादण्याचे अमर्याद अधिकार अप्रत्यक्षपणे प्राप्त होतील; हे अधिकार वास्तविक पाहता कायदेशीररित्या काँग्रेसकडे (संसदेकडे) असतात. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, सरकारने मांडलेला कायद्याचा हा अर्थ स्वीकारला जाऊ नये. अमेरिकन प्रशासन या निकालावर अपील करेल, अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाचा हा निकाल थेटपणे केवळ तीन याचिकाकर्त्यांना लागू झालाय.
वॉशिंग्टन राज्य आणि दोन कंपन्या : मसाल्यांचा व्यवसाय करणारी 'बर्लॅप अँड बॅरल' (Burlap & Barrel) आणि खेळण्यांचा व्यवसाय करणारी 'बेसिक फन' (Basic Fun). भारत आणि अमेरिकेने फेब्रुवारीमध्ये एका अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या आराखड्याची घोषणा केली होती, ज्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा वाटाघाटी केल्या जात आहेत.