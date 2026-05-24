इराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही, समृद्ध युरेनियम साठा रशियाला सुपूर्द करणार; होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकरच खुली होणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या एका करारानुसार, इराणने आपला समृद्ध युरेनियमचा साठा सुपूर्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

US Secretary of State Marco Rubio speaking to the press in New Delhi
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 24, 2026 at 5:45 PM IST

नवी दिल्ली: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारासाठीच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या चर्चा बहुतांशी पूर्ण झाल्याचे म्हटले आहे; तथापि, रविवारी इतर अधिकाऱ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला.

परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, चर्चेमध्ये "लक्षणीय प्रगती झाली आहे," "तरीही हा अंतिम टप्पा नाही." भारतीय, ऑस्ट्रेलियन आणि जपानी अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी भारताच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर असलेल्या रुबियो यांनी, येत्या काही तासांतच एखादी चांगली बातमी समोर येईल, अशी आशा व्यक्त केली.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी म्हटलं आहे की या चर्चेमुळे ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण होण्याच्या दिशेनं प्रगती झाली आहे. 'ते म्हणजे, असं एक जग, जे आता इराणच्या अणुशस्त्रांबाबत कोणत्याही भीती किंवा चिंतेच्या छायेत वावरणार नाही'.

ट्रम्प यांनी संबंधित देशांशी चर्चा केली : ट्रम्प यांनी एक दिवस आधी शनिवारी सांगितलं होतं की त्यांनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीनच्या नेत्यांशी तसेच स्वतंत्रपणे इस्रायलशी चर्चा केली आहे.

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे की कराराच्या अंतिम तपशीलांवर सध्या चर्चा सुरू असून लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल. मात्र त्यांनी कोणतीही सविस्तर माहिती दिलेली नाही. या घडामोडींमुळे त्या आठवड्याचा शेवट झाला आहे, ज्यात अमेरिकेनं इस्लामिक रिपब्लिकवर नव्यानं हल्ले करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला होता, ज्यामुळे आधीच नाजूक असलेला युद्धविराम तुटू शकला असता.

प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, संभाव्य करारात इराणनं अण्वस्त्र विकसित न करण्याची हमी देणं आणि आपल्याकडील अत्यंत समृद्ध युरेनियम साठा सोडण्यास सहमती देणं यांचा समावेश असू शकतो.

अण्वस्त्रांचा साठा रशियाकडे हस्तांतरित केला जाणार : इराणच्या अणुकार्यक्रमावर सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे आल्याचं समोर आलं आहे. वार्तेची थेट माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, इराणकडे असलेला अत्यंत समृद्ध युरेनियम साठा कसा हलवला जाईल, हा पुढील 60 दिवसांच्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा असेल.

अधिकाऱ्याच्या मते, काही युरेनियम कमी समृद्ध (low-enriched) करण्यात येऊ शकतो, तर उर्वरित साठा तिसऱ्या देशाकडे बहुधा रशियाकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) नुसार, ईरानकडे सुमारे 440.9 किलो (972 पाउंड) युरेनियम आहे, जे 60% शुद्धतेपर्यंत समृद्ध केलेले आहे. हे प्रमाण अण्वस्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक 90% शुद्धतेच्या स्तराच्या अगदी जवळ मानलं जातं.

हॉर्मुझ सामुद्रधुनी हळूहळू पुन्हा खुली होणार : एका अधिकाऱ्यानं असंही सांगितलं की, अमेरिका इराणच्या बंदरांवरील नाकेबंदी हटवू शकते आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनी हळूहळू पुन्हा खुली केली जाईल. तसेच, अमेरिका काही निर्बंध शिथिल करून इराणला तेल विक्रीची परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय, गोठवलेली इराणी संपत्ती परत देण्याबाबतही 60 दिवसांच्या कालावधीत चर्चा होणार आहे.

मसुदा करारात इस्रायल आणि हिजबुल्लाहमधील संघर्ष संपवण्याचा तसेच प्रादेशिक देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची हमी देण्याचा मुद्दाही समाविष्ट असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या चर्चा बंद दाराआड झाल्याने अधिकाऱ्यांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर माहिती दिली आहे.

इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्याला 12 आठवडे पूर्ण : 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याला 12 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी ठार झाले होते, आणि त्यामुळे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत अमेरिका-ईराणमधील अणुचर्चा दुसऱ्यांदा विस्कळीत झाली होती.

या संघर्षानंतर इराणनं इस्रायल आणि अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती असलेल्या शेजारी देशांवर हल्ले केले, ज्यामुळे आखात क्षेत्रात मोठी घबराट पसरली. हे देश स्वतःला या अस्थिर भागात सुरक्षित मानत होते. 7 एप्रिलपासून युद्धविराम लागू आहे, मात्र तेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर महत्त्वाच्या पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला होर्मुझ सामुद्रधुनी इराणने प्रभावीपणे बंद केल्यानं जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि पुरवठा संकटाची चिंता वाढली आहे.

