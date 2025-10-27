ETV Bharat / international

'चीनबरोबर सकारात्मक व्यापार करार निश्चित, मलेशियात तयार झाली कराराची रूपरेषा'- ट्रम्प यांचा दावा!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितलं की, त्यांचं सरकार चीनबरोबर एक सकारात्मक व्यापार करार करणार आहे.

Trump And xi Jinping Meeting
ट्रम्प आणि जिनपिंग (AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
क्वालालंपूर (मलेशिया) : अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार करार होणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी सांगितलं की, त्यांचं सरकार लवकरच चीनसोबत 'एक सकारात्मक व्यापार करार' करणार आहे. ट्रम्प हे या आठवड्यात दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर जाणार असून, तेथे ते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार आहेत. दोन्ही देशांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मते, हा व्यापार करार जवळजवळ तयार झाला असून, फक्त अंतिम स्वाक्षऱ्या बाकी आहेत.

100 टक्के टॅरिफची धमकी : ट्रम्प सध्या मलेशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. याप्रसंगी त्यांनी म्हटलं, "मला वाटतं की आम्ही चीनसोबत करार करणार आहोत." ट्रम्प यांनी अलीकडेच चीनसोबत करार न झाल्यास 100% अतिरिक्त कर लादण्याची धमकी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी दिलेली ही माहिती महत्त्वाची मानली जात आहे.

मलेशिया कराराची रूपरेषा तयार : मलेशियातील आसियान शिखर परिषदेदरम्यान अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार करार जवळपास निश्चित झाला आहे. अमेरिकेचे वित्त सचिव स्कॉट बेसंट यांनी सांगितलं की, या करारामुळे 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या 100% अतिरिक्त कर आकारणीचा धोका टळेल आणि टिकटॉकच्या अमेरिकेतील विक्रीबाबत अंतिम करार अपेक्षित आहे. बेसंट यांनी पुढे सांगितलं की, अमेरिका आणि चीनने पृथ्वीवरील दुर्मीळ खनिजांवरील चीनचं नवीन नियंत्रण एका वर्षासाठी पुढे ढकलण्यास सहमती दर्शविली आहे. ही खनिजं लढाऊ विमानं, स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांमध्ये वापरली जातात.

'या करारामुळे जागतिक व्यापार युद्ध संपेल' : अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार करारामुळे जागतिक व्यापार युद्ध संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनचे व्यापार वाटाघाटीकार ली चेंगगांग यांनी म्हटलं, "दोन्ही बाजूंनी प्राथमिक करार झाला आहे आणि तो आता आमच्या अंतर्गत मंजुरी प्रक्रियेतून जाईल." ली पुढे म्हणाले, "अमेरिका कठोर आहे. या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आम्ही खूप सखोल चर्चा आणि रचनात्मक संवाद साधला आहे." या करारामुळे 100% अतिरिक्त कर आणि दुर्मीळ खनिजांवरील नियंत्रणासारख्या मुद्द्यांना स्थगिती मिळेल, ज्यामुळे जागतिक व्यापार युद्धाचा धोका मोठ्या प्रमाणात टळणार आहे.

अमेरिका-ब्राझीलमध्येही करार? : दरम्यान, ट्रम्प यांनी मलेशियामध्ये ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर दोन्ही देशांमध्येही व्यापार करार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

चीन अमेरिकन सोयाबीन खरेदी पुन्हा सुरू करणार : सूत्रांच्या माहितीनुसार, चीन आता अमेरिकन सोयाबीनची खरेदी पुन्हा सुरू करणार आहे, ज्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सप्टेंबरमध्ये चीननं अमेरिकन सोयाबीनची खरेदी पूर्णपणे थांबवली होती आणि ब्राझील, अर्जेंटिनामधून सोयाबीनची आयात सुरू केली होती. ट्रम्प प्रशासनाचे वाणिज्य प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितलं की, दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट संतुलित करण्यासाठी काही दंडात्मक उपाययोजना स्थगित करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

