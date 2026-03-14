सामरिकदृष्या महत्त्वाच्या खार्ग बेटावर अमेरिकेचा हल्ला, इराणचे सर्व लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाल्याचा ट्रम्प यांचा दावा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन लष्करानं इराणच्या 'खार्ग' बेटावर प्रचंड बॉम्बहल्ला केला असून, त्यामध्ये सर्व लष्करी तळ नष्ट केले आहेत.
Published : March 14, 2026 at 9:35 AM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेनं इराणच्या एका महत्त्वाच्या ठिकाणावर मोठा हवाई हल्ला केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकन लष्करानं इराणच्या 'खार्ग' बेटावर व्यापक बॉम्बहल्ला केला असून, तिथं स्थित असलेले सर्व लष्करी तळ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या मते, हा हल्ला 'यूएस सेंट्रल कमांड'द्वारे करण्यात आला असून, इराणकडून निर्माण होणारा धोका संपुष्टात आणणं हे या हल्ल्याचं उद्दिष्ट होतं.
'तेलविषयक सुविधांना लक्ष्य करणं टाळलं' : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर नमूद केलं की, हा हल्ला मध्यपूर्वेच्या इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बॉम्बहल्ल्यांच्या मोहिमांपैकी एक होता. त्यांनी पुढे सांगितलं की, अमेरिकन लष्करानं 'खार्ग' बेटावर स्थित असलेल्या सर्व लष्करी तळांना लक्ष्य केलं आणि त्यांचा पूर्णपणे विध्वंस केला. मात्र, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, ऊर्जेचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये या उद्देशानं, अमेरिकेनं बेटावरील तेलविषयक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणं जाणीवपूर्वक टाळलं.
“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P— The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026
खार्ग बेट इतकं महत्त्वाचं का आहे? : इराणच्या दृष्टीने खार्ग बेट अत्यंत मोक्याचं मानलं जातं. पर्शियन आखातात वसलेलं हे तेल निर्यातीचं एक प्रमुख केंद्र आहे. इराणच्या तेलाचा एक मोठा हिस्सा या ठिकाणावरून जगभरातील विविध देशांना पाठवला जातो. याच कारणामुळे, या बेटाला इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांचं मध्यवर्ती केंद्र मानलं जातं.
ट्रम्प यांनी तेल पायाभूत सुविधांना लक्ष्य का केलं नाही? : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नमूद केलं की, त्या बेटावरील संपूर्ण तेल पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची क्षमता अमेरिकन लष्कराकडे होती. पण त्यांनी तसं न करण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प यांच्या मते, जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून त्याचं रक्षण करण्याच्या उद्देशानं, तसेच मानवतावादी विचारांतून हा निर्णय घेण्यात आला.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत ट्रम्प यांनी कोणता इशारा दिला? : ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, जर इराण किंवा अन्य कोणत्याही देशानं हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीत अडथळा निर्माण केला, तर अमेरिका आपली भूमिका बदलू शकते. त्यांनी पुढे असंही सांगितलं की, अशा परिस्थितीत, अमेरिका त्या बेटावरील तेलविषयक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचाही विचार करेल.
अमेरिकन लष्कराच्या सामर्थ्याबाबत ट्रम्प काय म्हणाले? : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुढे सांगितलं की, आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांनी अमेरिकन लष्कराचं रुपांतर जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि अत्यंत घातक अशा लढाऊ दलात केलं आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, अमेरिकेच्या हल्ल्यांचा सामना करण्याची क्षमता इराणकडे नाही.
इराणला कोणता इशारा देण्यात आला? : ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, इराणला अणुशस्त्रं मिळवणं कधीही शक्य होणार नाही. तसंच, त्यांनी इराणचे लष्कर आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या गटांना आपली शस्त्रं खाली ठेवण्याचं आवाहन केलं. ट्रम्प यांच्या मते, जर इराणनं हा संघर्ष चालूच ठेवला, तर त्या देशासाठी परिस्थिती आणखीच कठीण होऊ शकते.
