अमेरिकेचा इराणवर हल्ला! केशम बेटावर क्षेपणास्त्रे डागली, युद्धविरामाचे उल्लंघन
एका अधिकार्याने सांगितले की, हे हल्ले अशा इराणी घटकांना लक्ष्य करून करण्यात आले, जे कथितरीत्या अमेरिकन मालमत्तेविरुद्ध 'सर्फेस-टू-एअर' (जमिनीवरून हवेत मारा करणारी) क्षेपणास्त्रे वापरत होते.
Published : November 3, 2026 at 10:31 AM IST
तेहरान: अमेरिकेत सुरू असलेल्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणवर जोरदार हल्ले केले आहेत. ताज्या अहवालांनुसार, दक्षिण इराणमधील होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ असलेल्या केशम बेट आणि बंदर लेंगेह येथे अनेक स्फोट झाले आहेत. इराणच्या सरकारी दूरदर्शन वाहिनीने दिलेल्या माहितीनुसार, केशम बेटावर अनेक स्फोट झाल्याचे ऐकू आले. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकार्याने सांगितले की, हे हल्ले अशा इराणी घटकांना लक्ष्य करून करण्यात आले, जे कथितरीत्या अमेरिकन मालमत्तेविरुद्ध 'सर्फेस-टू-एअर' (जमिनीवरून हवेत मारा करणारी) क्षेपणास्त्रे वापरत होते. या स्फोटांचे नेमके कारण काय, याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही, तसेच जीवितहानी झाल्याचेही वृत्त नाही.
या घटनांच्या आधी इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) च्या एरोस्पेस फोर्सने दावा केला होता की, त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचे तीन ड्रोन पाडले आहेत, ज्यामध्ये एका 'MQ-9' लष्करी ड्रोनचाही समावेश आहे. इराणच्या 'प्रेस टीव्ही' या सरकारी वृत्तवाहिनीनुसार, IRGC ने सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीचा (electronic warfare systems) वापर करून केशम बेटाच्या दक्षिणेस अमेरिकेचे दोन 'MQM-170' हेरगिरी करणारे ड्रोन पाडण्यात आले. यामुळे पाडलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या अमेरिकन ड्रोनची एकूण संख्या चार झाली आहे.
एका स्वतंत्र निवेदनात, IRGC ने जाहीर केले की त्यांच्या एरोस्पेस फोर्सने होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पूर्वेकडील भागात अमेरिकेच्या एका 'MQ-9' ड्रोनचा मागोवा घेऊन तो नष्ट केला आहे. IRGC च्या म्हणण्यानुसार, हे प्रगत 'MQ-9' ड्रोन होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पूर्वेकडील हवाई क्षेत्रात आढळले होते, ज्याला देशाच्या एकात्मिक हवाई संरक्षण प्रणालीचा भाग असलेल्या, नव्याने विकसित केलेल्या हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे पाडण्यात आले. हे ताजे अहवाल अशा वेळी समोर आले आहेत जेव्हा वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यात राजनैतिक चर्चा सुरू आहे आणि दोन्ही बाजूंनी संवादाद्वारे तोडगा काढण्याची शक्यता दर्शवली आहे.
सोमवारी (स्थानिक वेळेनुसार), अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, इराणसोबत राजनैतिक करार होण्याची आशा निर्माण झाल्यामुळे तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल सुमारे 10 डॉलर्सची घसरण झाली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वरील एका पोस्टमध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी लिहिले आहे की, तेलाच्या किमती वेगाने खाली येत आहेत, प्रति बॅरल सुमारे 10 डॉलर्सची लक्षणीय घट झाली आहे. कारण आता लोकांचा असा विश्वास आहे की, इराणसोबत युद्ध होणार नाही. त्यांनी पुढे नमूद केले की, इराण लवकरात लवकर करार करण्यास उत्सुक आहे आणि असा निकाल मिळणे खरोखर शक्य आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनीही चर्चेबाबत आशावाद व्यक्त केला असून, प्रशासनाच्या मते काही प्रगती झाली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, तेहरान मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी संघर्ष या दोन्ही परिस्थितींसाठी सज्ज आहे. त्यांनी इशारा दिला की, कोणतीही नवीन लष्करी कारवाई झाल्यास त्याला अधिक जोरदार प्रत्युत्तर दिले जाईल.