'वडील जिवंत असल्याचा पुरावा द्या', मृत्यूच्या अफवांदरम्यान इम्रान खान यांच्या मुलाची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत
तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवांमुळे खळबळ उडाली आहे. अशातच इम्रान यांचा मुलगा कासिम खान यांनी त्यांचे वडील जिवंत असल्याचा पुरावा मागितलाय.
Published : November 28, 2025 at 12:31 PM IST
न्यूयॉर्क : पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या अफवांनी लोकांना धक्का बसला आहे. दुसरीकडे, इम्रान खान यांच्या बहिणींनी दावा केला आहे की, त्यांना आपल्या भावाला भेटण्यापासून सुमारे 23 दिवसांपासून रोखलं जात आहे. दरम्यान, तुरुंग प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की, इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या बातम्या खोट्या आहेत.
इम्रान खान अदियाला तुरुंगात कैद: खरं तर, माजी पंतप्रधान इम्रान खान हे पंजाब प्रांतातील अदियाला तुरुंगात कैद आहेत. तुरुंग प्रशासनानं सांगितलं की, ते पूर्णपणे सुरक्षित आणि स्वस्थ आहेत. दरम्यान, इम्रान खान यांचा मुलगा कासिम खान यांनी आता आपले वडील जिवंत असल्याचा पुरावा मागितला आहे. तसेच, त्यांच्या सुटकेची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, अफगाणिस्तानमधील एका मीडिया रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू झाला आहे.
मुलाने मागितला इम्रान खान जिवंत असल्याचा पुरावा : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका पोस्टमध्ये कासिम खान यांनी म्हटलं आहे की, त्यांच्या वडिलांना अटक होऊन सुमारे ८४५ दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे. कासिम खान यांनी दावा केला की, गेल्या दीड महिन्यांपासून त्यांचे वडील आणि कुटुंबायांचा कोणताही संपर्क होऊ दिला नाही. त्यांना डेथ सेलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.
My father has been under arrest for 845 days. For the past six weeks, he has been kept in solitary confinement in a death cell with zero transparency. His sisters have been denied every visit, even with clear court orders allowing access. There have been no phone calls, no… pic.twitter.com/VZm26zM4OF— Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) November 27, 2025
माझ्या वडिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेईल? : कासिम खान यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, गेल्या 6 आठवड्यांपासून त्यांच्या वडिलांना पूर्णपणे एकटं डेथ सेलमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असूनही, त्यांच्या बहिणींना इम्रान खान यांना भेटू दिलं जात नाही. कोणतेही फोन कॉल नाहीत, कोणतीही भेट नाही, आणि त्यांच्या प्रकृतीची कोणतीही बातमी नाही. मी आणि माझा भाऊ वडिलांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू शकलो नाही..
कासिम यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांकडेही हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. कासिम यांनी अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये त्यांच्या वडिलांच्या जिवंत असल्याची पुष्टी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार भेटीची परवानगी, अमानवीय एकांतवासाचा अंत इत्यादींचा समावेश आहे.
इम्रान खान यांच्या मानवाधिकारांचा सम्मान करा- युएन : संयुक्त राष्ट्रांच्या उप-प्रवक्त्याने पुन्हा पुन्हा सांगितलं की, जागतिक संस्थेनं पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना इम्रान खान यांच्या मानवाधिकारांचा आणि न्यायिक प्रक्रियेच्या अधिकारांचा निश्चितपणे आदर करण्यास सांगितलं आहे. हे त्यांच्या अटकेनंतर आणि सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईनंतर घडलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी असे ठामपणे सांगितलं आहे की, अशा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या आधारे योग्य वागणूक आणि प्रक्रियात्मक न्याय अत्यावश्यक आहे.