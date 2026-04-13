अमेरिका आजपासून इराणी बंदरांतून जाणाऱ्या जहाजांना रोखणार
अमेरिकेनं 13 एप्रिलपासून इराणच्या बंदरांमध्ये येणाऱ्या आणि तेथून बाहेर पडणाऱ्या जहाजांवर संपूर्ण सागरी नाकेबंदी लागू करण्यास सुरुवात करणार आहे.
संग्रहित-डोनाल्ड ट्रम्प (Source- IANS)
Published : April 13, 2026 at 9:24 AM IST
इस्लामाबादमधील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर अमेरिकेच्या सैन्यदलानं काही तासातच इराणशी संबंधित जहाजांना लक्ष्य करून होर्मुझ नाकेबंदीची घोषणा केली. इराणनं आण्विक महत्वाकांक्षा सोडण्यास नकार दिल्याचा अमेरिकेनं आरोप केला आहे. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या वाटाघाटींदरम्यान एकमत न झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.