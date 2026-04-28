ETV Bharat / international

1 मे पासून OPEC मधून बाहेर पडण्याची यूएईकडून घोषणा

पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीनं (यूएई) पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेतून (OPEC) बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे.

यूएईचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान. (File/AFP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : April 28, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई : गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात तणाव आहे. दरम्यान, या पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीनं (यूएई) पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेतून (OPEC) बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, यूएई 1 मे 2026 पासून OPEC मधून बाहेर पडेल. यूएईनं मंगळवारी आपली सरकारी वृत्तसंस्था WAM द्वारे ही घोषणा केली आहे.

"हा निर्णय यूएईची दीर्घकालीन धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्टी तसंच बदलणारे ऊर्जा स्वरूप दर्शवतो, ज्यामध्ये देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनातील जलद गुंतवणुकीचा समावेश आहे आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत जबाबदार, विश्वासार्ह आणि दूरदर्शी भूमिका बजावण्याची तिची वचनबद्धता दृढ करतो," असं यूएईनं म्हटलं आहे. ही घोषणा अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा यूएई सौदी अरेबियासोबत, विशेषतः आर्थिक मुद्दे आणि येमेनमध्ये इराण-समर्थित हौथी बंडखोरांविरुद्धच्या युद्धावरून वाढत्या तणावाचा सामना करत आहे. दरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळं जगभरात ऊर्जेच्या किमती वाढत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

इराण युद्धामुळं ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला असून जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली असताना यूएईचा हा निर्णय तेल-निर्यात करणाऱ्या समूहासाठी एक मोठा धक्का आहे. OPEC चे सदस्य असलेले तेल-उत्पादक आखाती देश, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल निर्यात करण्यासाठी आधीच संघर्ष करत आहेत. या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील एक पंचमांश कच्चे तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायूची वाहतूक होते. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी OPEC वर तेलाच्या किमती वाढवून उर्वरित जगाला लुटत असल्याचा आरोप केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आखाती देशांना मिळणाऱ्या अमेरिकेच्या लष्करी मदतीला तेलाच्या किमतींशी जोडलं आहे. तसंच अमेरिका OPEC सदस्यांचे समर्थन करते, परंतु ते तेलाच्या वाढलेल्या किमती लादून त्याचा गैरफायदा घेतात, असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

TAGGED:

संयुक्त अरब अमिराती
OPEC
जागतिक अर्थव्यवस्था
पश्चिम आशियातील संघर्ष
UNITED ARAB EMIRATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.