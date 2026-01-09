यावर्षी भारताची अर्थव्यवस्था ६.६% दराने वाढेल, तर जागतिक आर्थिक वाढ २.७% राहील, संयुक्त राष्ट्रांचं भाकित
संयुक्त राष्ट्रांच्या 'जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि शक्यता' अहवालानुसार, युरोप, जपान आणि अमेरिकेतील आर्थिक वाढ मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.
Published : January 9, 2026 at 5:48 PM IST
संयुक्त राष्ट्रे : २०२६ मध्ये भारताचा विकास दर ६.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो "आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात अपवादात्मकपणे उच्च वाढ" नोंदवेल, ज्यामध्ये लवचिक खासगी वापर आणि मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या मोठ्या उच्च शुल्काच्या (टॅरिफ) परिणामांना भरून काढेल, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागानं गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि संभाव्यता २०२६ अहवालात म्हटलं आहे की, भारतातील आर्थिक वाढ २०२५ मध्ये अंदाजे ७.४ टक्क्यांवरून या वर्षी ६.६ टक्क्यांपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. भारत जगातील सर्वात वेगवान प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील, असं त्यात म्हटलं आहे.
"लवचिक खासगी वापर, मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक, अलीकडील कर सुधारणा आणि कमी व्याजदर हे नजीकच्या काळात वाढीस पाठिंबा देतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, जर सध्याचे दर कायम राहिले तर २०२६ मध्ये मोठ्या अवाजवी अमेरिकन शुल्क निर्यात कामगिरीवर परिणाम करू शकते, कारण अमेरिकेच्या बाजारपेठेचा भारतातील एकूण निर्यातीपैकी सुमारे १८ टक्के वाटा आहे," असं अहवालात म्हटलं आहे.
त्यात असंही म्हटलं आहे की, जरी काही उत्पादन श्रेणींवर शुल्काचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्मार्टफोनसारख्या प्रमुख निर्यातींना सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. “शिवाय, युरोप आणि मध्य पूर्वेसह इतर प्रमुख बाजारपेठांमधून होणारी मजबूत मागणी या परिणामाला अंशतः भरून काढेल असा अंदाज आहे,” असंही अहवालात म्हटलं आहे. पुरवठ्याच्या बाजूने, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील सतत वाढ संपूर्ण अंदाज कालावधीत वाढीचा प्रमुख चालक राहील असे म्हटले आहे.
अहवालात असं म्हटलं आहे की, भारताच्या वाढीला लवचिक वापर आणि मजबूत सार्वजनिक गुंतवणुकीचा पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे “अमेरिकेनं लादलेल्या मोठ्या शुल्काचा प्रतिकूल परिणाम मोठ्या प्रमाणात भरून काढता येईल”. “अलीकडील कर सुधारणा आणि चलनविषयक सुलभता यामुळे जवळच्या काळात अतिरिक्त आधार मिळेल,” असं अहवालात नमूद केलं आहे.
वरिष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि यूएन डीईएसएच्या आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागाच्या जागतिक आर्थिक देखरेख शाखेच्या प्रभारी अधिकारी इंगो पिटरले यांनी येथे पत्रकारांना सांगितलं की, दक्षिण आशिया हा जगातील सर्वात वेगानं वाढणारा प्रदेश राहील जो ५.६ टक्क्यांनी वाढेल आणि या वाढीचा बराचसा भाग “भारतातून येतो जिथे मजबूत देशांतर्गत मागणी, मजबूत पीक आणि सतत धोरणात्मक समर्थनामुळं चलनवाढ कमी होत आहे आणि विकासाला चालना मिळत आहे”.
भारतातील समष्टिगत आर्थिक परिस्थितीबद्दल बोलताना, पिटरले म्हणाले की एजन्सीने देशासाठी २०२५ आणि २०२६ च्या जीडीपी अंदाजात "लक्षणीय सुधारणा" केली आहे, जे "भारतातील मजबूत वाढीच्या, अतिशय गतिमान अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं काम करणाऱ्या घटकांचं अपवादात्मक संयोजन" प्रतिबिंबित करते. त्यांनी भारतातील मजबूत ग्राहक मागणी, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि घसरणारी महागाई याकडे लक्ष वेधलं, ज्याचे अंशतः खूप मुबलक पीक होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करू शकते आणि आर्थिक प्रेरणा देऊ शकते. "म्हणून आमच्याकडे आर्थिक प्रेरणा होती, आमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक राजकोषीय प्रेरणा होती आणि भारताच्या इतर सर्व मजबूत वाढीच्या चालकांपेक्षा कृषी क्षेत्राचा जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम झाला. म्हणूनच तुलनेनं आव्हानात्मक जागतिक वातावरणाच्या संदर्भातही आम्हाला अपवादात्मक मोठी वाढ दिसून येत आहे," असं पिटरले म्हणाले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या डीईएसएचे आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण विभागाचे संचालक शंतनू मुखर्जी यांनी त्यात भर घालताना म्हटलं की, युरोपियन युनियन आणि मध्य पूर्वेला भारताच्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये विविधता आली आहे. भारतातील "देशांतर्गत विकासाचे प्रमुख घटक अपवादात्मकपणे मजबूत आहेत" हे पुन्हा सांगताना मुखर्जी म्हणाले की, सध्याच्या काळात भारतातील सर्वात मजबूत निर्यात म्हणजे सेवा निर्यात (सर्विस सेक्टर) आहे..
"निर्यातीवर जरी शुल्काचा परिणाम झाला असला तरी ही स्थिती टिकून राहिली आहे. एआयचा समावेश असल्यानं भारताला फायदा घेत राहण्याचा एक मार्ग म्हणजे "त्याच्या सेवा निर्यातीला आणखी बळकटी देणे आणि एआयला सध्याच्या स्थितीपेक्षा उत्पादकता वाढवणाऱ्या घटकात घेऊन जाण्यासाठी कुशल मनुष्यबळावर अवलंबून राहणे".
भारतात, ग्राहक किंमत चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरली, वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत अनुकूल आधार परिणाम आणि अन्नधान्याच्या कमी किमतींमुळे सरासरी तीन टक्के झाली. चलनवाढीचा दर ४.१ टक्के असा अंदाज आहे, जो मध्यवर्ती बँकेच्या मध्यबिंदू लक्ष्याजवळ आहे. भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि अक्षय ऊर्जेवरील मोठ्या सार्वजनिक खर्चामुळे भारताने सकल स्थिर भांडवल निर्मितीमध्येही मजबूत वाढ नोंदवली.
भारतात, २०२५ मध्ये रोजगार निर्देशक मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहिले. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्के होता, जो २०२४ मध्ये ४.९ टक्के होता, तर वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ग्रामीण आणि शहरी भागात कामगार सहभाग दर वाढला.
वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत स्थिर झाला, ज्याला डॉलरच्या मोठ्या कमकुवतपणाचा पाठिंबा होता. मात्र, दुसऱ्या सहामाहीत, अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ आणि चालू व्यापार वाटाघाटींमुळे भारतीय रुपया कमी झाला.
पोर्टफोलिओ आउटफ्लो आणि मोठ्या अमेरिकन टॅरिफमुळे भारतीय रुपयावर दबाव वाढला. तरीही, भारतातील मजबूत आर्थिक कामगिरी नजीकच्या काळात देशाच्या चलनाला आधार देईल अशी अपेक्षा आहे, असं अहवालात म्हटलं आहे. भारत आणि ब्राझीलमधील घडामोडी दर्शवितात की औद्योगिक धोरणे कशी संरचनात्मक पुरवठ्यावरील मर्यादा दूर केल्याने महागाईचा दबाव कमी होऊ शकतो.
भारतात, खाद्यतेल आणि डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी, खत आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी सुरू केलेले कार्यक्रम – जरी ते प्रामुख्याने ग्रामीण उत्पन्न आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी आखले असले तरी – त्यांनी आयातीवरील अवलंबित्व आणि जागतिक धक्क्यांचा धोका कमी केला आहे.
अहवालात म्हटलं आहे की, २०२५ साठी २.८ टक्के अंदाजित असलेला जागतिक आर्थिक विकास दर, २०२६ मध्ये किंचित कमी होऊन २.७ टक्क्यांवर येईल आणि त्यानंतर २०२७ मध्ये तो २.९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल – जो महामारीपूर्वीच्या (२०१०-२०१९) ३.२ टक्क्यांच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी राहील.
युरोप, जपान आणि अमेरिकेतील वाढ मोठ्या प्रमाणात स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे, परंतु ती मध्यम गतीने होईल, आणि आर्थिक किंवा राजकोषीय पाठिंब्यामुळे मागणीला आधार मिळत राहील. चीन, भारत आणि इंडोनेशियासह अनेक मोठ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये लवचिक देशांतर्गत मागणी किंवा लक्ष्यित धोरणात्मक उपायांमुळे भरीव वाढ सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.
अहवालात नमूद केलं आहे की, अमेरिकेला होणाऱ्या देशांच्या वस्तूंच्या निर्यातीच्या मूल्यातही बदल झाला आहे. चीनमधून होणाऱ्या मालाच्या, विशेषतः लॅपटॉप आणि स्मार्टफोनसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या, शिपमेंटमधील तीव्र घट व्हिएतनाम आणि इतर आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (आसियान) अर्थव्यवस्थांमधून वाढलेल्या आयातीने भरून काढली. "भारतानेही जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत आपले स्थान मजबूत केले आहे," असे त्यात म्हटले आहे.
