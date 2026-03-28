Hormuz Crisis : होर्मुझ सामुद्रधुनी वादावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाची उडी, स्थापन केलं टास्क फोर्स

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या वाहतुकीवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रानं टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. या टास्क फोर्सचं नेतृत्व जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा करणार आहेत.

UN Establishes Task Force
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 2:06 PM IST

नवी दिल्ली : इराण इस्रायल युद्धाच्या परिणामामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील तेल व्यापारात मोठा हाहाकार उडाला. इराण इस्रायल आणि अमेरिकेतील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तणाव वाढला. आता मात्र या होर्ममुझ साममुद्रधुनीतील होणाऱ्या वाहतुकीतील वादावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघानं उडी घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानं होर्मुझ सामुद्रधुनीतून चालणारा व्यापार सुरळीत करण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या वतीनं याबाबत एक निवेदन जारी केलं आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी, या टास्क फोर्सचं नेतृत्व 'संयुक्त राष्ट्रे प्रकल्प सेवा कार्यालयाचे' (UNOPS) कार्यकारी संचालक जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा करतील, असं स्पष्ट केलं आहे.

UN Establishes Task Force
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)

जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा करतील टास्क फोर्सचं नेतृत्व : संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या वतीनं एक निवेदन जारी केलं. या निवेदनात त्यांनी, या कृती दलाचं नेतृत्व जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा करतील, असं संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी नमूद केलं. हे सध्या जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा'संयुक्त राष्ट्रे प्रकल्प सेवा कार्यालयाचे' (UNOPS) कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. या टास्क फोर्समध्ये 'संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषद' (UNCTAD),'आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्था' (IMO) आणि 'आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळ' (ICC) यांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतील. गरजेनुसार इतर संस्थांनाही यात सहभागी केलं जाईल, असंही या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

काय आहे टास्क फोर्सचं उद्दिष्ट : या कृती दलाचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे हॉर्मुझ सामुद्रधुनी क्षेत्रातील मानवतावादी गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषत्वानं तयार करण्यात आलेल्या तांत्रिक यंत्रणा विकसित करणं आणि त्यांचा प्रस्ताव मांडणं हे आहे. येमेनसाठी 'संयुक्त राष्ट्र पडताळणी, तपासणी आणि देखरेख यंत्रणा' (UNVIM),'कृष्ण सागर धान्य उपक्रम' (BSGI) आणि गाझासाठीची 'UN2720 यंत्रणा' यांसारख्य संयुक्त राष्ट्रांच्या उपक्रमांपासून प्रेरणा घेऊन, होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी हे टास्क फोर्स तयार करण्यात आलं आहे. खत आणि कृषी व्यापाराशी संबंधित कच्च्या मालाच्या वाहतुकीला सुकर करण्याचाही या टास्क फोर्स स्थापन्यामागे उद्देश असल्याचं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. या निवेदनानुसार, या टास्क फोर्सची अंमलबजावणी ही संबंधित सदस्य राष्ट्रांशी सखोल सल्लामसलत करून, तसेच त्यांच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आणि प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर चौकटींचा पूर्ण आदर राखून केली जाईल. जर हा प्रयत्न यशस्वी ठरला, तर त्यामुळे या संघर्षावर राजनैतिक दृष्टिकोनातून तोडगा काढण्याबाबत सदस्य राष्ट्रांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. त्यामुळे व्यापक राजकीय समझोत्याच्या दिशेनं ते एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल, असंही या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. होर्मुझ सामुद्रधुनीचं नेतृत्व करणारे इराणचे नौदल कमांडर अलीरेझा तंगसिरी यांचा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू
  2. मोठी बातमी! भारतातील गॅस, तेल टंचाईचं संकट दूर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास इराणची भारताला परवानगी
  3. US-Israel-Iran War LIVE : ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतरही हल्ले सुरूच; अमेरिकेशी चर्चा झाली नसल्याचं इराणचं स्पष्टीकरण

