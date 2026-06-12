ETV Bharat / international

अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू : संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रमुखांनी नोंदवला निषेध,

बुधवारी अमेरिकेनं पलाऊचा ध्वज असलेल्या 'एमटी सेट्टबेलो' या व्यापारी जहाजावर हल्ला केला. या हल्ल्यात जहाजावरील २४ भारतीय खलाशांपैकी तिघं जण ठार झाले.

UN Chief Condemns Attack On Tanker
संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

न्यूयॉर्क : अमेरिकन सैन्य दलानं ओमानच्या किनाऱ्याजवळ एमटी सेटबेलो या व्यापारी जहाजावर हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या हल्ल्यात जहाजावरील 3 भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे भारतीय राजदुतांनी अमेरिकन राजदुताला बोलावून चांगलंच सुनावलं. मात्र या हल्ल्याची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुखांनी घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरेस यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशी ठार झाले आहेत, असं त्यांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. बुधवारी ओमानच्या समुद्र किनाऱ्यावर पलाऊचा ध्वज असलेल्या 'एमटी सेटबेलो' या व्यापारी जहाजावर हल्ला झाला. या जहाजावर 24 भारतीय खलाशांपैकी तिघं जण ठार झाले.

भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्यानं नोंदवला निषेध : विशेष म्हणजे एमटी'सेटबेलो या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक भारतीय खलाशी मारले गेले. या हल्ल्याचा आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (IMO) सरचिटणीसांनी निषेध नोंदवला. आम्ही भारतीय खलाशांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करतो, असं संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितलं. दुजारिक हे IMO चे सरचिटणीस अर्सेनियो डोमिंग्वेझ यांनी जारी केलेल्या निवेदनाबद्दल बोलत होते. डोमिंग्वेझ यांनी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'एमटी सेटबेलो' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल दुःख व्यक्त करुन निषेध नोंदवला.

तीन भारतीय खलाशांचा झाला मृत्यू : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ (Strait of Hormuz) घडलेला हा हल्ला 'प्रोजेक्टाइल' (क्षेपणास्त्र किंवा तत्सम वस्तू) हल्ल्यामुळे घडल्याचं समजते. या हल्ल्यामुळे जहाजाला आग लागली आणि तीन खलाशांचा मृत्यू झाला. डोमिंग्वेझ यांनी निवेदनात म्हटलं आहे की, "खलाशांचे प्राण आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीची सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही निषेध करतो. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. ज्या तीन खलाशांनी आपले प्राण गमावले आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांबद्दल माझ्या संवेदना आहेत."

आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीवर परिणाम : डोमिंग्वेझ म्हणाले की, IMO नं खलाशी, नागरी जहाजवाहतूक आणि नेव्हिगेशनचं स्वातंत्र्य यांचं सदैव रक्षण करण्यावर भर दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीवर परिणाम करणाऱ्या सर्व कृतींनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आणि समुद्रावरील मानवी जीविताच्या सुरक्षिततेचा पूर्ण आदर केला पाहिजे. खलाशांचं संरक्षण ही सर्वांची जबाबदारी आहे. तिला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं गेले पाहिजे. IMO परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. या घटनेच्या परिस्थितीची पूर्ण व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी करत आहे." दुसरीकडं पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत बोलताना गुटेरेस यांनी या प्रदेशात सुरू असलेल्या तणावाच्या वाढत्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. यामध्ये अमेरिकेनं इराणवर केलेले हल्ले, तसेच इराणनं आखाती आणि त्यापलीकडील अशा शेजारी देशांवर केलेले हल्ल्यांचा समावेश आहे. सरचिटणीस गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांना शस्त्रसंधीची पूर्ण अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करण्याचं आवाहन केलं, जेणेकरून परिस्थिती अधिक बिघडणं टाळता येईल. परिस्थिती अधिक बिघडल्यास संघर्ष पुन्हा पूर्णपणे भडकू शकतो आणि त्याचे जगावर अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार नौकानयनाचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य यांचा आदर केला गेला पाहिजे, यावर सरचिटणीस गुटेरेस यांनी भर दिला.

हेही वाचा :

  1. अमेरिकेचा पुन्हा इराणवर हल्ला : होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद, अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू
  2. 22 देशांचा इराणला 'आमच्या भूमीवरील' हल्ले थांबवण्याचा इशारा
  3. ट्रम्प म्हणतात, इराणसोबतचे युद्ध संपले, इराण अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही; तेहरान म्हणाला, कोणताही करार झालेला नाही

TAGGED:

तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू
KILLED THREE INDIAN SEAFARERS
इराण अमेरिका युद्ध
UN CHIEF ANTONIO GUTERRES
UN CHIEF CONDEMNS ATTACK ON TANKER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.