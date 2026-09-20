रशियावर युक्रेनचा 1000 हून अधिक ड्रोन्सने हल्ला, ऑइल रिफायनरीचं मोठं नुकसान
रशियाची राजधानी मॉस्कोवर झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. या हल्ल्यात रशियाच्या ऑइल रिफायनरीचं मोठं नुकसान झालं आहे.
Published : September 20, 2026 at 4:50 PM IST
मॉस्को : गेल्या काही वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. दोन्ही देश एकमेकांच्या शहरांवर हल्ले करत आहेत. या दोन्ही देशातील संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. अशात आता पुन्हा युक्रेननं रशियावर 1000 हून अधिक ड्रोन्सने हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे. अधिकाऱ्यांनी रविवारी (20 सप्टेंबर) दिलेल्या माहितीनुसार, युक्रेनच्या सैन्यानं रात्रीच्या वेळी रशियावर 1000 हून अधिक ड्रोन्स डागले. यामध्ये रशियाची राजधानी मॉस्कोवर झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. या हल्ल्यात रशियाच्या ऑइल रिफायनरीचं मोठं नुकसान झालं आहे.
ऑइल रिफायनरीचं मोठं नुकसान : युक्रेनच्या सैन्यानं देशभरात तसंच रशियानं आपल्यात विलीन करून घेतलेल्या युक्रेनच्या क्रिमिया द्वीपकल्पावर आणि काळ्या समुद्राच्या (ब्लॅक सी) क्षेत्रावर युक्रेननं 1,100 ड्रोन्स डागले आहेत, असं रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानं सांगितलं. दुसरीकडे मॉस्कोचे महापौर सेर्गेई सोब्यानिन यांनी सांगितलं की, रशियन राजधानीच्या दिशेनं येणारे 450 ड्रोन्स नष्ट करण्यात आले. तर काही ड्रोन्सचा मारा मॉस्को ऑईल रिफायनरी आणि एका निवासी इमारतीवर करण्यात आल्याचंही महापौर सेर्गेई सोब्यानिन यांनी सांगितलं.
मतदानात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप : रशियातील युद्धकाळातील पहिल्या संसदीय निवडणुकीच्या मतदानाच्या तिसऱ्या आणि अंतिम दिवशी हा मोठा हल्ला झाला. दरम्यान, या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या धोरणांना कोणताही विरोध झाला नाही आणि यामुळे क्रेमलिनचे वर्चस्व अधिक दृढ होणे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे. मात्र, या निवडणुकीच्या काळातच युक्रेनच्या सैन्यानं हा हल्ला केल्यामुळं महापौर सेर्गेई सोब्यानिन यांनी युक्रेनवर मतदानात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
मॉस्कोमध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला असून 20 जण जखमी : युक्रेनच्या सैन्यानं केलेल्या या हल्ल्यात मॉस्कोमध्ये दोन लोकांचा मृत्यू झाला असून 20 जण जखमी झाल्याची माहिती येथील स्थानिक गव्हर्नर आंद्रेई वोरोब्योव्ह यांनी दिली. तसंच मृत व्यक्तींमध्ये एका 74 वर्षीय पुरुषाचा आणि 44 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे, असंही गव्हर्नर आंद्रेई वोरोब्योव्ह यांनी सांगितलं. दरम्यान, रशियानं युक्रेनच्या चार प्रदेशांमध्ये मतदान घेतलं, जे मॉस्कोनं युद्ध सुरू झाल्यानंतर बेकायदेशीरपणे जोडले होते, परंतु ज्यावर अजूनही त्यांचं पूर्ण नियंत्रण नाही. तसंच, 2014 मध्ये रशियानं बेकायदेशीरपणे जोडलेल्या काळ्या समुद्राच्या द्वीपकल्पातील क्रिमियामध्येही मतदान घेण्यात आलं. कीवनं या कृतीचा बेकायदेशीर म्हणून निषेध केला आहे.
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