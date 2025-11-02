ब्रिटनमध्ये धावत्या रेल्वेमध्ये अज्ञात हल्लेखोरांचा चाकू हल्ला; ९ जण गंभीर जखमी
शनिवारी रात्री उशिरा लंडनला जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्यानंतर यूके पोलिसांनी दोघांना अटक केली. तर जखमी झालेल्या १० जणांना रुग्णालयात नेण्यात आलं.
Published : November 2, 2025 at 12:40 PM IST
लंडन- ब्रिटनच्या राजधानीतील कॅम्बिजशायरमध्ये धावत्या रेल्वेमध्ये हल्लेखोरांनी चाकूनं हल्ला करून १० जणांना जखमी केलं आहे. यामधील ९ जण गंभीर आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माथेफिरुन कोणत्या कारणामुळे हल्ला केला, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
ब्रिटिश ट्रान्सपोर्ट पोलीसच्या माहितीनुसार कॅम्ब्रिजशायर काउंटीमधील एका रेल्वेत अज्ञात हल्लेखोरांनी चाकून हल्ला करून अनेकांना जखमी केलं. यामध्ये १० जण जखणी झालेत. तर ९ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. बीटीपीच्या माहितीनुसार शनिवारी सायंकाळी ही घटना घडली आहे. दोन संशयितांना अटक केली आहे.
दहशतवादविरोधी पोलिसांनी तपासात मदत करण्यास सुरुवात केली. बीटीपीनं एक्स मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं, कॅम्ब्रिजशायरमधील रेल्वेत चाकू हल्ला झाल्यानंतर दहा लोकांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. तर ९ जणांना प्राणघातक स्वरुपाच्या जखमा झाल्या आहेत.
ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी व्यक्त केली चिंता- बीटीपीच्या माहितीनुसार डॉनकास्टरवरून लंडन किंग्ज क्रॉसला जाणारी रेल्वे सायंकाळी सव्वा सहा वाजता सुटणाऱ्या रेल्वेत ही घटना घडली आहे. हंटिंगडन येथे रेल्वे थांबविल्यानंतर पोलीस आणि आपत्कालीन सेवेमधील अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. हा एक धक्कादायक घटना आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आज संध्याकाळी जखमी झालेल्या कुटुंबियांबद्दल माझ्या संवेदना आहेत, असे बीटीपीचे मुख्य अधीक्षक ख्रिस केसी यांनी म्हटलं आहे. काय घडलं आहे हे निश्चित करण्यासाठी आम्ही तातडीनं चौकशी करत आहोत. या सुरुवातीच्या टप्प्यावर घटनेच्या कारणांबद्दल अंदाज बांधणं योग्य ठरणार नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. ही घटना 'भयानक' असल्याचं म्हटलं. पोलिसांनी जनतेला परिसरात जाणे टाळण्याचं आणि तपास सुरू असताना अधिकृत अपडेट्सचे अनुसरण करण्याचं आवाहन केलं आहे.
उत्तर मेक्सिकनमध्ये २२ जणांचा मृत्यू- उत्तर मेक्सिकन राज्याच्या सोनोरा येथील हर्मोसिलो येथील एका डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये झालेल्या स्फोटात आग लागल्यानं चार मुलांसह किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या एका चेन डिपार्टमेंट स्टोअरमध्ये दुपारी स्फोट झाला, असे वृत्त आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की आग इमारतीत आणि जवळच्या वाहनांमध्ये वेगाने पसरली आणि अनेक लोक आत अडकले. शोध आणि बचाव कार्य करण्यासाठी आणि १२ जखमींना स्थानिक रुग्णालयात नेण्यासाठी बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली.