संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) उपपंतप्रधान शेख अब्दुल्ला भारत दौऱ्यावर; अमेरिकेचे नियोजित परराष्ट्र मंत्री रुबिओ यांचेही मुंबईत आगमन
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) परराष्ट्र मंत्र्यांचे उत्साहाने स्वागत केले आणि त्यांच्या द्विपक्षीय चर्चेबाबत सकारात्मक अपेक्षा व्यक्त केल्या.
Published : October 20, 2026 at 4:51 PM IST
मुंबई: संयुक्त अरब अमिरातीचे (UAE) उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान सोमवारी भारत दौऱ्यानिमित्त मुंबईत दाखल झालेत. महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांचे स्वागत केले. शेख अब्दुल्ला यांच्या या भेटीचा उद्देश भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारी अधिक दृढ करणे हा आहे. त्यांच्या आगमनाची माहिती देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट केले की, "संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांचे भारतात, विशेषतः मुंबईत आगमन झाल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र सरकारचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी त्यांचे स्वागत केले."
भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील घनिष्ठ आणि नियमित संबंधांचे प्रतीक : या भेटीचे महत्त्व अधोरेखित करताना जयस्वाल म्हणाले, "ही उच्चस्तरीय भेट भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यातील घनिष्ठ आणि नियमित संबंधांचे प्रतीक आहे. यामुळे आमची 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) अधिक बळकट होईल." परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचे स्वागत केले आणि आगामी द्विपक्षीय चर्चेबाबत आशावाद व्यक्त केला. त्यांनी 'एक्स'वर लिहिले, "संयुक्त अरब अमिरातीचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद अल नाह्यान यांचे मुंबईत स्वागत करताना आनंद होत आहे. आमच्या चर्चेसाठी मी उत्सुक आहे."
आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर चर्चा : शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त अरब अमिरातीमधील सात अमिरातींपैकी एक असलेल्या 'रस अल खैमाह'चे शासक शेख सौद बिन सक्र अल कासिमी यांची भेट घेतली. या भेटीत द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. या भेटीनंतर एस. जयशंकर यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केले, "रस अल खैमाहचे शासक आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सर्वोच्च परिषदेचे सदस्य शेख सौद बिन सक्र अल कासिमी यांची भेट घेऊन आनंद झाला.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारत आपली क्षमता वाढवतोय : भारत-संयुक्त अरब अमिराती संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत आणि या प्रदेशासोबतचे सहकार्य अधिक सखोल करण्याबाबत त्यांनी दिलेले विचार मोलाचे आहेत. तसेच आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवरही चर्चा झाली." परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर 14 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) अधिकृत दौऱ्यावर होते. गेल्या गुरुवारी, अबू धाबी येथे आयोजित 'रायसिना मिडल ईस्ट डायलॉग' (Raisina Middle East Dialogue) दरम्यान, जयशंकर यांनी "द कॉन्टिनेंटल कॉरिडॉर्स: हू कनेक्ट्स द हार्टलँड?" (The Continental Corridors: Who Connects the Heartland?) या विषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला. या सत्रात त्यांनी नमूद केले की, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारत आपली क्षमता वाढवत आहे आणि स्वतःला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून प्रस्थापित करत आहे.
धोरणात्मक फायद्यांचा वापर करण्याची इच्छा वाढली : जयशंकर यांनी टिप्पणी केली की, स्पर्धा तीव्र झाली आहे, नवीन अडथळे (chokepoints) निर्माण झाले आहेत आणि धोरणात्मक फायद्यांचा वापर करण्याची इच्छा वाढली आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया उलटवता येणार नाही, परंतु अधिक लवचिकतेसह (resilience) पुढे जाणे आवश्यक आहे. 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर' (IMEC) आधीच कनेक्टिव्हिटीबाबत प्रादेशिक दृष्टिकोनांना आकार देत आहे. जागतिक परिस्थिती बदलत असताना, भारत आपली स्थिती बळकट करत आहे आणि विश्वासार्ह भागीदारी निर्माण करत आहे.
अमेरिकन प्रतिनिधी मार्को रुबिओ मुंबईत दाखल : अमेरिकन प्रतिनिधी मार्को रुबिओ मंगळवारी मुंबईत दाखल झाले. भारत भेटीवर येण्याची त्यांची ही दुसरी वेळ आहे. ते परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. रुबिओ यांच्यासोबत अमेरिकेचे भारतातील राजदूत, सर्जिओ गोर आणि त्यांची पत्नी देखील उपस्थित होते. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये, जयशंकर यांनी आज मुंबईत अमेरिकन संसदीय शिष्टमंडळाची भेट झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले, "आम्ही त्यांच्या सकारात्मक भावनांचे आणि भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्यातील त्यांच्या स्वारस्याचे स्वागत करतो." त्यांनी पुढे जोडले, "आमच्या चर्चेत प्रामुख्याने व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील भागीदारीवर भर देण्यात आला. तसेच, भारतात व्यवसाय सुलभता (ease of doing business) आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्य अधिक सखोल करण्याबाबतही चर्चा झाली."
गुजरातमधील जामनगर एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र : रुबिओ यांच्या दौऱ्याच्या कार्यक्रमात परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्यासोबतची द्विपक्षीय चर्चा आणि गुजरातमधील जामनगर जे एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र आहे, येथील भेट यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दुपारी 3:40 वाजता रुबिओ 'ताज महाल पॅलेस हॉटेल'मधील 'ताज मेमोरियल' येथे दहशतवादातील बळींना श्रद्धांजली अर्पण करतील. त्यानंतर त्याच ठिकाणी त्यांची परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा होईल.
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