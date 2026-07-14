इराणकडून यूएईच्या दोन टँकर्सना लक्ष्य, एका भारतीयाचा मृत्यू आणि सहा जण जखमी
यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या हल्ल्यात 'मोम्बासा'वरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि इतर आठ जण जखमी झालेत.
Published : July 14, 2026 at 9:27 AM IST
अबु धाबी: ओमानच्या सागरी हद्दीतील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेकडील सागरी मार्गावरून जात असताना त्यांच्या 'मोम्बासा' आणि 'अल बाहिया' या दोन राष्ट्रीय टँकर्सवर इराणने दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली, असं यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले. एका निवेदनात, यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या हल्ल्यात 'मोम्बासा'वरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि इतर आठ जण जखमी झालेत. यामध्ये सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे, ज्यापैकी चौघांची प्रकृती गंभीर आहे.
टँकरवरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू : या निवेदनात म्हटले आहे, "संरक्षण मंत्रालय जाहीर करते की, ओमानच्या सागरी हद्दीतील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दक्षिणेकडील सागरी मार्गावरून जात असताना 'मोम्बासा' आणि 'अल बाहिया' या राष्ट्रीय टँकर्सना इराणने दोन क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले. या हल्ल्यात 'मोम्बासा' टँकरवरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि इतर आठ जण जखमी झाले, ज्यापैकी चार जण गंभीर जखमी आहेत." जखमींमध्ये सहा भारतीय आणि दोन युक्रेनियन नागरिकांचा समावेश आहे. या हल्ल्यामुळे लागलेल्या आगीमुळे दोन्ही टँकरचे भौतिक नुकसानही झाले, जी आग आता नियंत्रणात आणण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सज्जता वाढवली : या हल्ल्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन संबोधत संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) म्हटले आहे की, प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला असून, आपली सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी आपली सज्जता वाढवली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. मंत्रालय पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति, तसेच भारत सरकार आणि तेथील जनतेप्रति तीव्र शोकसंवेदना आणि सहानुभूती व्यक्त करते आणि सर्व जखमींना लवकरात लवकर बरे वाटावे, अशी सदिच्छा देते. मंत्रालयाने यावर जोर दिला की, व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे आणि 'आर्थिक दबाव' किंवा 'ब्लॅकमेल'साठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर करणे ही समुद्री चाचेगिरीची कृत्ये असून, ती या प्रदेशाची स्थिरता, तेथील लोक आणि जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी थेट धोका निर्माण करतात.
होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे आणि बिनशर्तपणे उघडावी : संयुक्त अरब अमिरातीने म्हटले आहे की, "इराणने हे अकारण हल्ले थांबवावेत, शत्रुत्व तात्काळ थांबवण्याच्या आपल्या पूर्ण वचनबद्धतेची खातरजमा करावी आणि प्रादेशिक सुरक्षा जपण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराची स्थिरता टिकवण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे आणि बिनशर्तपणे पुन्हा उघडावी, यावर संयुक्त अरब अमिरात जोर देते." इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधील शत्रुत्व पुन्हा वाढले, ज्यामुळे अमेरिकेने इराणमधील 140 ठिकाणी प्रत्युत्तरादाखल हल्ले केले. त्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेने मंगळवारी संध्याकाळपासून इराणच्या बंदरांकडे आणि बंदरांमधून होणारी सागरी वाहतूक पुन्हा रोखण्याची घोषणाही केली.
जहाजांना सामरिक जलमार्गातून ये-जा करण्याची परवानगी दिली जाणार : यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौदल नाकेबंदी विशेषतः इराणला लक्ष्य करेल, तर इतर देशांच्या जहाजांना या सामरिक जलमार्गातून ये-जा करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, ही नाकेबंदी केवळ इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्यांनाच लागू होणार आहे.
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