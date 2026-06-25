VIDEO : दोन भयावह भूकंपानं व्हेनेझुएला हादरलं, इमारती पत्त्यासारख्या कोसळल्या, पंतप्रधान मोदींनी दिला मदतीचा हात
व्हेनेझुएलामध्ये बुधवारी अवघ्या काही सेकंदांच्या अंतराने झालेल्या दोन शक्तिशाली भूकंपांनी प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
Published : June 25, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 11:06 AM IST
कराकस - Venezuela Earthquake 2026 : व्हेनेझुएलामध्ये बुधवारी अवघ्या काही सेकंदांच्या अंतराने झालेल्या दोन शक्तिशाली भूकंपांनी प्रचंड खळबळ उडाली आहे. 7.2 आणि 7.5 तीव्रतेच्या या भूकंपांमुळे राजधानी कराकससह अनेक शहरे हादरली आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीत रस्ते खचले असून, अनेक इमारतींना तडे गेले आहेत, तर काही घरे पत्त्यासारखी कोसळली आहेत.
सर्व मदत करण्यास भारत सज्ज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पोस्ट केले आहे, "व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या तीव्र भूकंपामुळे झालेल्या विध्वंसामुळे मला अत्यंत दुःख झाले आहे. भारतीयांच्या वतीने, मी व्हेनेझुएलाचे सरकार आणि तिथल्या जनतेप्रती, आणि विशेषतः ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे त्या कुटुंबांप्रती माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. या कठीण काळात बाधित झालेल्या सर्वांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. शक्य ती सर्व मदत करण्यास भारत सज्ज आहे."
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला मदतीचा हात - व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपांवर प्रतिक्रिया देताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, या दोन भूकंपांमुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली आहे. त्यांनी मदत पुरवण्यासाठी अमेरिका सज्ज असल्याची ग्वाही दिली आणि संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले.
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
अमेरिका पाठवणार मदत - व्हेनेझुएलाच्या जनतेला अत्यंत आवश्यक मदत पोहोचवण्यासाठी आणि समन्वयासाठी आपण आधीच आपत्ती निवारण पथक व विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) तैनात केले असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सांगितले आहे. परराष्ट्र विभागाचे परदेशी मदत आणि मानवतावादी व्यवहार विषयाचे अवर सचिव जेरेमी लेविन म्हणाले, "व्हेनेझुएलाच्या हंगामी सरकारमधील आमच्या भागीदारांच्या सहकार्याने या भीषण नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुरुवातीच्या दिवसांत अमेरिका शोध व बचाव पथकं, वैद्यकीय व मानवतावादी मदत साहित्य आणि इतर संसाधने पाठवणार आहे."
“The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/laeZ9nvTMf— The White House (@WhiteHouse) June 25, 2026
व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या दोन विनाशकारी भूकंपांनंतरच्या परिस्थितीवर अमेरिकन सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. "आम्ही या दुर्घटनेतील पीडितांप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त करतो आणि या कठीण काळात व्हेनेझुएलाच्या जनतेला पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन नागरिकांनी ताज्या माहितीसाठी दूतावासाच्या सोशल मीडिया खात्यांना फॉलो करावे," असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या 'ब्युरो ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फिअर अफेअर्स'ने म्हटले आहे.
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