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व्हेनेझुएलामध्ये एकापाठोपाठ दोन शक्तिशाली भूकंप, इमारती कोसळल्या, देशात इमर्जन्सी लागू

व्हेनेझुएलामध्ये बुधवारी संध्याकाळी एकापाठोपाठ एक असे दोन शक्तिशाली भूकंप झाले.

two powerful earthquakes in Venezuela
व्हेनेझुएलामध्ये एकापाठोपाठ दोन शक्तिशाली भूकंप (AP)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 7:44 AM IST

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Updated : June 25, 2026 at 8:40 AM IST

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काराकस - व्हेनेझुएलामध्ये बुधवारी संध्याकाळी एकापाठोपाठ एक असे दोन शक्तिशाली भूकंप झाले. यामुळे राजधानी काराकसमधील अनेक इमारती कोसळल्या असून, नागरिक हादरून गेले आहेत.

भूकंपाचा पहिला धक्का - यू.एस. जिओलॉजिकल सर्व्हेने (USGS) दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या भूकंपाची तीव्रता 7.1 इतकी होती आणि त्याचे केंद्रबिंदू कॅराकसपासून पश्चिमेकडे सुमारे 168 किलोमीटर (104 मैल) अंतरावर देशाच्या कॅरिबियन किनारपट्टीवरील 'मोरोन' या भागाच्या पश्चिमेस होते. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली 22 किलोमीटर खोलीवर होता.

भूकंपाचा दुसरा धक्का - त्यानंतर अवघ्या एका मिनिटाने 7.5 तीव्रतेचा आणखी एक मोठा भूकंप झाल्याचे USGS ने नोंदवले. दुसऱ्या भूकंपाची खोली 10 किलोमीटर होती. त्याचे केंद्रबिंदू मोरोनच्या नैऋत्येला 16 किलोमीटर (10 मैल) अंतरावर होते.

"व्हेनेझुएलामध्ये एकापाठोपाठ एक झालेले तीव्र भूकंप आणि त्यानंतर आलेले सुमारे दोन डझन धक्के (आफ्टरशॉक्स) यामुळे राजधानी काराकस आणि इतर ठिकाणच्या इमारती कोसळल्या. त्यानंतर देशाच्या हंगामी राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी आणीबाणी जाहीर केली," अशी माहिती रॉयटर्सने दिली.

गेल्या शंभर वर्षांहून अधिक काळात व्हेनेझुएलामध्ये आलेले हे सर्वात शक्तिशाली भूकंप आहेत.

नागरिक पडले घराबाहेर - स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 6 वाजल्यानंतर भूकंपाचे धक्के बसले. काराकस शहरातील इमारतींमधून लोकांनी बाहेर पडून घराबाहेरच थांबण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण भिंती कोसळल्याचे पाहून अनेकजण हादरले होते. शहरातील रेस्टॉरंट्स आणि इतर व्यवसाय गजबजलेले असतात, तिथे धुळीचे लोटही दिसत होते. सूर्यास्तानंतरही लोक रस्त्यावरच थांबले होते. काहीजण आपल्या पाळीव प्राण्यांना मिठी मारून जमिनीवर बसले होते.

"सुरुवात सौम्य होती आणि नंतर त्याची तीव्रता हळूहळू वाढत गेली. अखेरीस आम्हाला सर्वांनाच आमची घरं सोडून बाहेर पडावं लागलं आणि एकत्र जमावं लागलं," असे काराकसचे रहिवासी हेक्टर रिक्की यांनी सांगितले.

प्रशासनाचे नागरिकांना आवाहन - गृहमंत्री डायओसदादो कॅबेल्लो यांनी सांगितले की, या भूकंपाचे धक्के अनेक राज्यांमध्ये जाणवले. काराकसच्या अल्तामिरा भागात घरे आणि इमारती कोसळल्यामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले; तसेच, या भूकंपामुळे लोक जखमी झाले असण्याची शक्यता वर्तवत त्यांनी वाहनचालकांना रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन वाहनांना वाट करून देण्याचे आवाहन केले.

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Last Updated : June 25, 2026 at 8:40 AM IST

TAGGED:

EARTHQUAKES IN VENEZUELA
VENEZUELA TWO EARTHQUAKE
व्हेनेझुएला भूकंप
व्हेनेझुएला दोन शक्तीशाली भूकंप
POWERFUL EARTHQUAKES IN VENEZUELA

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