स्पेनमध्ये दोन हाय-स्पीड ट्रेनची टक्कर, 21 जणांचा मृत्यू, 70 हून अधिक जखमी
स्पॅनिश प्रांतातील कॉर्डोबामध्ये एक हाय स्पीड इरियो ट्रेन रुळावरून घसरून दुसऱ्या ट्रेनला धडकल्याने किमान 21 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झालेत.
Published : January 19, 2026 at 12:00 PM IST
माद्रिद: स्पॅनिश प्रांतातील कॉर्डोबामध्ये एक भीषण रेल्वे अपघात झालाय, ज्यामध्ये किमान 21 जणांचा मृत्यू झाला असून, 70 जण जखमी आहेत. अपघातानंतर लगेचच बचाव कार्य सुरू करण्यात आलंय. एक ट्रेन रुळावरून घसरून दुसऱ्या ट्रेनला धडकल्याने ही घटना घडलीय. युरो न्यूजने अधिकाऱ्यांचा हवाला देत सांगितले की, स्पॅनिश प्रांतातील कॉर्डोबामध्ये एक हाय स्पीड इरियो ट्रेन रुळावरून घसरून दुसऱ्या ट्रेनला धडकल्याने किमान 21 जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झालेत. हा अपघात अदमुझजवळ झाला. अपघाताच्या वेळी इरियो ट्रेनमध्ये अंदाजे 300 प्रवासी होते. ही ट्रेन मालागाहून माद्रिद-पुएर्टा दे अटोचाला जात होती. इरियो ट्रेन अचानक रुळावरून घसरली आणि माद्रिद-हुएल्वा मार्गावर जाणाऱ्या AVE ट्रेनशी धडकली. दुसरी ट्रेन स्पेनची सरकारी मालकीची रेल्वे कंपनी रेन्फे चालवत होती.
अनेक डब्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान : सोशल मीडियावर प्रवाशांनी शेअर केलेल्या फुटेजमध्ये टक्कर झाल्यानंतर अनेक डब्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं दिसून आलंय. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, भूकंपाचा धक्का बसल्यासारखे वाटलंय आणि प्रवाशांना वाचवण्यासाठी खिडक्या तोडाव्या लागल्यात, ज्यामुळे अनेक जण जखमी झालेत. अनेक प्रवाशांनी गाड्यांमध्ये धूर येत असल्याचं सांगितलंय आणि त्यांनी वैद्यकीय मदत मागितली. स्पॅनिश रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर एडीआयएफने सांगितले की, पुढील सूचना येईपर्यंत माद्रिद आणि अंडालुसिया दरम्यानच्या सर्व रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आल्यात. आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी तैनात करण्यात आल्यात आणि स्थानिक अधिकारी, रेन्फे आणि इरेओ यांच्या समन्वयाने रात्रभर काम सुरू ठेवतील, असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.
शेवटचे दोन डबे रुळावरून घसरले : मालागा येथून इरेओ ट्रेनने प्रवास करणारे स्पॅनिश सार्वजनिक प्रसारक आरटीव्हीईचे पत्रकार साल्वाडोर जिमेनेझ म्हणाले की, शेवटचे दोन डबे रुळावरून घसरले, त्यापैकी एक डबा पूर्णपणे उलटला. "आम्ही संध्याकाळी 6:40 वाजता मालागा येथून वेळेवर निघालो. क्षणभर भूकंप झाल्यासारखे वाटले आणि ट्रेन रुळावरून घसरली," असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रवाशांना हातोड्याने खिडक्या तोडून वाचवण्यात आले. आपत्कालीन पथके घटनास्थळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि जखमींवर उपचार करण्यासाठी आणि नुकसानीचे संपूर्ण पंचनामा करण्यासाठी आली आहेत. रेड क्रॉसने कॉर्डोबा येथून एक वैद्यकीय रुग्णवाहिका आणि जाएन येथून आणखी तीन जण पाठवलेत. युरो न्यूजने वृत्त दिले आहे की, ते अपघातात सहभागी असलेल्या दोन्ही गाड्यांमधील प्रवाशांना आवश्यक वस्तू अन् सामानदेखील पुरवत आहेत.
एडीआयएफ ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटरमधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून : स्पेनचे वाहतूक मंत्री ऑस्कर पुएंटे म्हणाले की, ते एडीआयएफ ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटरमधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि योग्य माहिती उपलब्ध होताच अपडेट्स शेअर करतील. माद्रिद प्रादेशिक अध्यक्ष इसाबेल डियाझ आयुसो यांनी जखमींवर उपचार करण्यासाठी कम्युनिटी ऑफ माद्रिद रुग्णालयांना मदत देऊ केली. "कॉर्डोबामधील दुःखद अपघातानंतर कम्युनिटी ऑफ माद्रिद आणि अँडालुसियन प्रादेशिक सरकारमधील रुग्णालये आणि 112 आपत्कालीन पथके सज्ज आहेत," असे त्या म्हणाल्या. नातेवाईकांना मदत करण्यासाठी माद्रिदच्या अटोचा स्टेशनवर मदत पथके तैनात केली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. रेल्वे रुळावरून घसरण्याचे कारण शोधण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केलीय.