नेपाळमध्ये दोन हेलिकॉप्टरची भीषण धडक; परदेशी पर्यटकाचा मृत्यू; दोन्ही वैमानिकही गंभीर जखमी
नेपाळच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही हेलिकॉप्टरचे रोटर्स (पात्या) एकमेकांना धडकले. अपघातात एका परदेशी पर्यटकाचा मृत्यू झाला असून, अन्य एक व्यक्ती जखमी झाली आहे.
Published : November 3, 2026 at 10:46 AM IST
सोलुखुम्बु- नेपाळमधील सोलुखुम्बु जिल्ह्यात हेलिपॅडवर उतरत असताना दोन हेलिकॉप्टरची एकमेकांना धडक बसली. नेपाळच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने (CAAN) दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही हेलिकॉप्टरचे रोटर्स (पात्या) एकमेकांना धडकले. या अपघातात एका परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, अन्य एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओही समोर आला आहे. नेपाळच्या सोलुखुम्बु जिल्ह्यात दोन हेलिकॉप्टरची धडक झाली. या अपघातात एका परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला, तर एक व्यक्ती जखमी झाली. हेलिकॉप्टर हेलिपॅडवर उतरत असताना दोन्ही हेलिकॉप्टरचे रोटर्स एकमेकांना धडकल्याने हा अपघात घडला.
Nepal | Two helicopters crash at Nepal's Everest Base camp; one foreigner confirmed dead, while one Nepali injured. The helicopters involved in the collision are of Fish Tail Air and Dynasty Air: Mausam Tamang, Chief of Police Solukhumbu— ANI (@ANI) November 3, 2026
नेपाळच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, 'फिशटेल एअर' (Fishtail Air) आणि 'डायनेस्टी एअर' (Dynasty Air) या कंपन्यांची हेलिकॉप्टर हेलिपॅडवर उतरत असताना एकमेकांवर आदळली. प्राधिकरणाचे माहिती अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल यांनी सांगितले की, प्राथमिक माहितीनुसार दोन्ही हेलिकॉप्टरचे रोटर्स एकमेकांना धडकले आहेत. अपघाताबाबत अधिक तपशील मिळवण्याचे काम सुरू आहे. सोलुखुम्बु जिल्हा पोलीस कार्यालयाचे डीएसपी नवीनराज बुढाथोकी यांनीही या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, खुम्बु पासांगल्हामु येथील फेरिचे हेलिपॅडवर उतरत असताना दोन्ही हेलिकॉप्टरचे रोटर्स एकमेकांना धडकले.
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