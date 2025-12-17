ट्रम्प यांनी प्रवास बंदी वाढवली, पॅलेस्टिनींच्या प्रवेशावरही बंदी, वाचा संपूर्ण यादी
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून परदेशी नागरिकांच्या अमेरिकेत प्रवेशाबाबत (Travel ban) ट्रम्प प्रशासनानं कठोर भूमिका घेतली आहे.
Published : December 17, 2025 at 1:37 PM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मंगळवारी (16 डिसेंबर) त्यांच्या प्रवास बंदीमध्ये आणखी पाच देशांचा समावेश केलाय. ट्रम्प प्रशासनानं अमेरिकेत प्रवेश आवश्यकता आणि स्थलांतर मानकं कडक करत असताना हे पाऊल उचललं आहे.
निवेदनात काय म्हटलं? : "ज्यांच्याबद्दल अमेरिकेकडं त्यांच्या धोक्याचं मूल्यांकन करण्यासाठी पुरेशी माहिती नाही, त्यांच्याबद्दल परदेशी नागरिकांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, परदेशी सरकारांशी सहकार्य करण्यासाठी, आमचे इमिग्रेशन कायदे लागू करण्यासाठी आणि इतर आवश्यक परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी लादलेले निर्बंध आणि मर्यादा आवश्यक आहेत," असं व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटलं आहे.
This administration is slamming the door shut on the foreign invaders who have undermined our national security.— Homeland Security (@DHSgov) December 16, 2025
DHS, under the leadership of @POTUS Trump and @Sec_Noem, will relentlessly enforce our nation’s immigration laws. https://t.co/AQ3OnwYWCG
अमेरिकेत प्रवास करण्यास बंदी : व्हाईट हाऊसनं म्हटलं आहे की, "मंगळवारी केलेल्या कारवाईमुळं पाच देशांमधील नागरिक बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरिया तसंच पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने जारी केलेले प्रवास दस्तावेज धारण करणाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवास करण्यास बंदी घातली जाईल. शिवाय, लाओस आणि सिएरा लिओनवरील विद्यमान आंशिक बंदी पूर्ण प्रवेश बंदीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
१५ देशांना काही निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल : अंगोला, अँटिग्वा आणि बारबुडा, बेनिन, कोट डी आयव्होअर, डोमिनिका, गॅबॉन, द गॅम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या आणखी १५ देशांना काही निर्बंधांना सामोरे जावे लागेल. व्हाईट हाऊसनं म्हटलं आहे की, ही घोषणा व्यापक कुटुंब-आधारित स्थलांतरित व्हिसाचा वापर मर्यादित करते, ज्यामुळं फसवणुकीचा धोका कमी होतो."
जन्म-नोंदणी प्रणालींचा अभाव : ट्रम्प प्रशासनानं आपल्या घोषणेत म्हटलं आहे की, "प्रवास बंदी घातलेल्या अनेक देशांमध्ये व्यापक भ्रष्टाचार, फसवणूक किंवा विश्वासार्ह माहितीचा अभाव आहे. बंदी घातलेल्या देशांमध्ये नागरी कागदपत्रे, गुन्हेगारी नोंदी आणि जन्म-नोंदणी प्रणालींचा अभाव आहे, ज्यामुळं योग्य तपास करणं कठीण होतं."
'या' देशांवर कडक निर्बंध : जूनमध्ये, ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तान, बर्मा (मॅनमार), चाड, काँगो प्रजासत्ताक, विषुववृत्तीय गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन या १२ देशांच्या नागरिकांच्या अमेरिकेत प्रवेशावर बंदी घालण्याची घोषणा केली, तर बुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला या इतर देशांवरही निर्बंध कडक केले.
