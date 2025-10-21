ETV Bharat / international

बैठक होण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीनच्या अध्यक्षांना इशारा; पुन्हा उपसले आयात शुल्काचे हत्यार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. यानंतर त्यांनी आयात शुल्कावरून चीनला धमकी दिली आहे.

Donald Trump
संग्रहित-डोनाल्ड ट्रम्प (Source- ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 9:05 AM IST

1 Min Read
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी चीनला पुन्हा एकदा आयात शुल्कावरून धमकी दिली. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेबरोबर व्यापार करार केला नाही तर चीनवर १५५ टक्के आयात शुल्क लादण्यात येईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला. ते अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये बोलत होते.

रविवारी (स्थानिक वेळेनुसार) माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, माझे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी खूप चांगले संबंध आहेत. काही मुद्द्यांवर आमचे मतभेद आहेत. ते आम्हाला मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क देत आहेत. जर ते आयात शुल्क कमी करू इच्छित असतील तर आम्ही त्यावर काम करू, परंतु त्यांना आम्हाला काही गोष्टीदेखील द्याव्या लागतील. त्यांना आमच्यासाठीही काहीतरी करावे लागेल. हा आता एकतर्फी मार्ग राहिलेला नाही."

व्हाईट हाऊसमध्ये सोमवारी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत महत्त्वाच्या खनिज करारावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्यांनी चीनसोबत सुरू असलेल्या व्यापाराबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

निष्पक्ष व्यापार करार होण्याचा विश्वास- अल्बानीज यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चेपूर्वी ट्रम्प म्हणाले, मला वाटतंय की चीन आमचा खूप आदर करत आहे. ते आम्हाला आयात शुल्काच्या स्वरूपात प्रचंड रक्कम देत आहेत. तुम्हाला माहिती आहेच की, चीन ५५ टक्के कर देत आहेत. ते खूप आहे. जर आमच्यात करार झाला नाही तर ते १ नोव्हेंबरपासून १५५ टक्के आयात शुल्क देण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अमेरिकेचा फायदा घेणाऱ्या अनेक देशांशी व्यापार करार केले आहेत. परंतु, आता तसे राहिलेले नाही. ट्रम्प पुढे म्हणाले, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी निष्पक्ष व्यापार करार होईल, असा मला विश्वास आहे.

पुढील आठवड्यात चीन-अमेरिकेमध्ये होणार चर्चा

अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट यांनी या आठवड्याच्या शेवटी मलेशियामध्ये चीन आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा होईल, असे जाहीर केलं आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याबरोबर समोरासमोर होणारी बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.

  • डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के आयात शुल्क तसेच सर्व महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरवर नियंत्रण लागू केलं आहे. हे धोरण १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. हे आयात शुल्क चीननं वॉशिंग्टनला निर्यात केलेल्या वस्तूंवर आधीच लादलेल्या ५५ ​​टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल.

