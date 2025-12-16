डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बीबीसीविरोधात ठोकला १० अब्ज डॉलरचा मानहानीचा दावा; काय आहे प्रकरण?

ETV Bharat / international

बीबीसीच्या माहितीपटातून बदनामी झाल्याचं सांगत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बीबीसीविरोधात १० अब्ज डॉलरचा मानहानीचा दावा ठोकला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर प्रकरण

December 16, 2025

वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बीबीसीवर १० अब्ज डॉलरचा दावा ठोकला आहे. ब्रिटिश प्रसारवाहिनीनं मानहानीबरोबर दिशाभूल करत अनुचित पद्धतीचा व्यापर केल्याचा ट्रम्प यांनी आरोप केला आहे.

२०२४ च्या अमेरिकच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बीबीसीकडून हस्तक्षेप करण्याचा आणि प्रभाव पाडण्याचा स्पष्ट प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बीबीसीवर दाखल केलेल्या ३३ पानी दाव्यात गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी दाव्यात म्हटलं की, बीबीसीकडून खोटे, बदनामी करणारे दिशाभूल करणारे, अपमान करणारे, चिथावणीखोर आणि चुकीच्या पद्धतीनं चित्रण करण्यात आलं आहे.

जाणीवपूर्वक बदनामीचा आरोप बीबीसीनं फेटाळला- बीबीसीमध्ये ट्रम्प यांच्या ६ जानेवारी २०२१ च्या भाषणातील दोन पूर्णपणे वेगळे भाग एकत्र करून दाखविण्यात आले. ते जाणूनबुजून चुकीचे सादरीकरण करण्यात आल्याचा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. ट्रम्प यांनी बीबीसीला कायदेशीर कारवाई करण्याची यापूर्वीच धमकी दिली होती. धमकीनंतर बीबीसीनं ट्रम्प यांची नोव्हेंबरमध्ये माफी मागितली. मात्र, जाणीवपूर्वक बदनामी केल्याचा आरोप बीबीसीनं फेटाळला आहे. बीबीसीचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी निर्णय घेताना चूक झाल्याची कबुली दिली. ट्रम्प यांच्या आरोपानंतर बीबीसीच्या एका वरिष्ठ कार्यकारी आणि वृत्त प्रमुखांना राजीनामा द्यावा लागला.

ट्रम्प यांनी प्रत्यक्षात शांततेचं केलं होतं आवाहन- २०२४ च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी बीबीसीनं 'ट्रम्प: अ सेकंड चान्स?' या मथळ्याखाली एक तासाचा माहितीपट प्रसारित केला. त्यात ट्रम्प यांच्या २०२१ च्या भाषणातील दोन भागांमधील तीन विधाने एकत्र करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी समर्थकांना त्यांच्यासोबत मोर्चा करून जोरदार लढा देण्याचं आवाहन केलं होतं. प्रत्यक्षात माहितीपटामधून कापलेल्या भागांमध्ये एक दृश्य होते, त्यामध्ये ट्रम्प यांनी समर्थकांना शांततेत निदर्शने करण्याचं आव्हान केलं होतं.

बीबीसीनं काय दिलं होतं स्पष्टीकरण? ट्रम्प यांच्या ६ जानेवारी २०२१ च्या भाषणातील संपादनामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हिंसक कारवाईसाठी थेट आवाहन केल्याचा चुकीचा समज अनवधानानं निर्माण झाला होता. ते पुन्हा प्रसारित केले जाणार नाही, अशी बीबीसीनं म्हटलं. मात्र, बीबीसीनं कोणतीही आर्थिक भरपाई देण्यास नकार दिला. बीबीसीच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं होतं की, वकिलांनी ट्रम्प यांच्या कायदेशीर पथकाला उत्तर पाठविलं आहे. बीबीसीचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी स्वतंत्रपणे व्हाईट हाऊसला वैयक्तिक पत्र पाठवून ६ जानेवारी २०२१ रोजी कार्यक्रमात दाखवलेल्या त्यांच्या भाषणाच्या संपादनाबद्दल संस्थेला खेद असल्याचं म्हटलं आहे. आम्ही मानहानीच्या दाव्याबाबत तीव्रपणे असहमत आहोत.

