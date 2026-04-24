ट्रम्प यांचा 'यू-टर्न'! आधी भारताला 'नरक' म्हटले, नंतर 'महान देश' असा उल्लेख; पंतप्रधान मोदींवरही केली टिप्पणी
ट्रम्प यांच्या या विधानावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर हा वाद चिघळू लागल्याने ट्रम्प यांच्या वतीने एक स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेत.
Published : April 24, 2026 at 9:56 AM IST
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'नरक' (hellhole) असा उल्लेख केल्यामुळे एक मोठा वाद निर्माण झालाय. ट्रम्प यांनी या विधानाचा एक लिखित उतारा (transcript) देखील सामायिक केला होता, ज्यामध्ये भारत आणि चीनसह विविध देशांचे वर्णन 'नरक' असे करण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या या विधानावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर हा वाद चिघळू लागल्याने ट्रम्प यांच्या वतीने एक स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेत.
A press release by Ministry of External Affairs reads, " in response to further questions on a social media post that had referred, among other things, to indians, official spokesperson shri randhir jaiswal said: we have seen the comments, as also the subsequent statement issued… pic.twitter.com/y5ZOM7ecMY— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
भारत, चीन आणि इतर काही देशांना 'नरक' असे संबोधले : अमेरिकन प्रवक्त्याचे हे स्पष्टीकरण भारतीय प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर म्हणून आले होते. यापूर्वी ट्रम्प यांनी रेडिओ शोचे सूत्रसंचालक मायकल सॅव्हेज यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या काही टिप्पण्या 'रीपोस्ट' केल्या होत्या; या टिप्पण्यांमध्ये भारत, चीन आणि इतर काही देशांना 'नरक' असे संबोधण्यात आले होते.
भारताचे वर्णन एक 'महान देश' असे केले : दरम्यान, भारतातील अमेरिकन दूतावासाच्या एका प्रवक्त्याने निवेदन जारी करत असं म्हटलंय की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे वर्णन एक 'महान देश' असे केले आहे. शिवाय या प्रवक्त्याने ट्रम्प यांच्याच शब्दांत असेही नमूद केले की, भारताचे नेतृत्व त्यांचे 'चांगले मित्र' करीत आहेत आणि या देशाशी त्यांचे संबंध 'अतिशय चांगले' आहेत. ट्रम्प यांनी भारताचे वर्णन एक महान राष्ट्र म्हणून करणारी ही विशिष्ट टिप्पणी कधी किंवा कोठे केली होती, याबद्दलची माहिती मात्र प्रवक्त्याने दिली नाही. सॅव्हेज यांनी आपली मूळ टिप्पणी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या, 'जन्मसिद्ध नागरिकत्वाला' (birthright citizenship) आव्हान देणाऱ्या एका खटल्याच्या संदर्भात केली होती.
काँग्रेस पक्षाने तीव्र आक्षेप नोंदवला : या वादाबद्दल विचारले असता परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, "आम्ही काही बातम्या पाहिल्या आहेत, मी यावर इतकेच बोलेन." त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अशा प्रकारची विधाने करणे कोणासाठीही अनुचित आहे. ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर भारतातील विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काँग्रेस पक्षाने यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि या विधानाला देशाचा अपमान असल्याचे संबोधले. पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेकडे हा मुद्दा उपस्थित करावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. या विधानावर टीका करताना पक्षाच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी ठामपणे सांगितले की, भारताचे वर्णन करण्यासाठी अशा प्रकारची भाषा वापरण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
