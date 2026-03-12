ETV Bharat / international

ट्रम्प यांची भारत अन् चीनसह 16 देशांविरुद्ध व्यापार चौकशी सुरू; नव्यानं कर आकारणीच्या तयारीत

खरं तर नवा कायदा अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींना अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून येणाऱ्या देशांविरुद्ध कर लादण्याचा किंवा इतर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार देतो.


युनायटेड स्टेट्स व्यापार प्रतिनिधी जेमीसन ग्रीर (Source- (X/@jamiesongreer))
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारत, चीन आणि बांगलादेशसह 16 प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या कथित अनुचित व्यापार पद्धतींबद्दल नवीन चौकशी सुरू केलीय. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिल्यानंतर कर दबाव पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाकडून घेण्यात आलाय. 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 301अंतर्गत ही चौकशी केली जातेय. हा कायदा अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधींना अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून येणाऱ्या देशांविरुद्ध कर लादण्याचा किंवा इतर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार देतो.

नवीन कर लादले जाऊ शकतात : अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी सांगितले की, या चौकशीमुळे या उन्हाळ्यापर्यंत चीन, युरोपियन युनियन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि मेक्सिकोवर नवीन कर लादले जाऊ शकतात. अतिरिक्त क्षमतेच्या आधारावर चौकशी तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वेसह अनेक इतर भागीदार देशांनाही लागू होऊ शकते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार कॅनडाला यादीतून वगळण्यात आलंय.

अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादनाचे बाजार असलेल्या अर्थव्यवस्थांवर लक्ष्य : ग्रीर यांनी एका कॉन्फरन्स कॉल दरम्यान पत्रकारांना सांगितले की, ही चौकशी अशा अर्थव्यवस्थांवर केंद्रित असेल जिथे आमच्याकडे विविध उत्पादन क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता आणि उत्पादनाचे पुरावे आहेत. क्षमतेच्या तपासणीव्यतिरिक्त ग्रीर यांनी गुरुवारी कलम 301 अंतर्गत स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केलीय. या दुसऱ्या चौकशीचे उद्दिष्ट सक्तीच्या मजुरीने बनवलेल्या उत्पादनांच्या यूएस आयातीला प्रतिबंधित करणे आहे आणि त्यात 60 हून अधिक देशांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

चीनच्या शिनजियांग प्रदेशातील सौर पॅनेल आणि इतर उत्पादन टार्गेटवर : अमेरिकेने यापूर्वी उइगर जबरदस्ती कामगार संरक्षण कायद्याअंतर्गत चीनच्या शिनजियांग प्रदेशातील सौर पॅनेल आणि इतर उत्पादनांना लक्ष्य केलंय, परंतु ही नवीन चौकशी इतर देशांमध्ये अशा निर्बंधांचा विस्तार करू शकते. जवळजवळ एक शतक जुन्या व्यापार कायद्यातील मानकांचा हवाला देऊन आंतरराष्ट्रीय भागीदारांनी सक्तीच्या मजुरीच्या वस्तूंवर समान बंदी घालण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. वॉशिंग्टनने सातत्याने आरोप केला आहे की, चिनी अधिकाऱ्यांनी पश्चिमेकडील प्रदेशातील वांशिक उइगर आणि इतर मुस्लिम गटांसाठी कामगार छावण्या उभारल्या आहेत. बीजिंगने गैरवापराचे कोणतेही दावे नाकारले आहेत.

ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10 टक्के शुल्क लादले : ग्रीर म्हणतात की, त्यांचा विभाग फेब्रुवारीच्या अखेरीस ट्रम्प यांनी लादलेले तात्पुरते शुल्क जुलैमध्ये संपण्यापूर्वी कलम 301 चा तपास पूर्ण करू इच्छितो, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रस्तावित उपायांचा समावेश आहे. जागतिक शुल्क रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी 150 दिवसांसाठी 10 टक्के शुल्क लादण्यासाठी 1974 च्या व्यापार कायद्याच्या कलम 122 चा वापर केलाय. क्षमता तपासणीची वेळ जलद केली जाणार आहे, सार्वजनिक अभिप्रायाचे 15 एप्रिलपर्यंत स्वागत केले जाणार आहे आणि सुमारे 5 मे रोजी सार्वजनिक सुनावणी होणार आहे. या कृती ट्रम्प प्रशासनाला "विश्वसनीय शुल्क धोका" पुन्हा निर्माण करण्याचा मार्ग प्रदान करतात, जेणेकरून व्यापारी भागीदार वाटाघाटीच्या टेबलावर राहतील.

डिझाइन केलेले व्यापार करार अंमलात आणण्याचा प्रयत्न : ही रणनीती आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याअंतर्गत पूर्वी लादलेल्या उच्च शुल्कांना कमी करण्यासाठी मूळतः डिझाइन केलेले व्यापार करार अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करते. ग्रीर म्हणाले की, हे उपाय खूप पूर्वीपासून प्रलंबित होते आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना धक्का देऊ नये. त्यांनी देशांना त्यांच्या विद्यमान करारांचे पालन करण्याचे आवाहन केले, जरी असे केल्याने सर्व नवीन कलम 301 शुल्क टाळले जातील याची त्यांनी हमी दिली नाही. राष्ट्रपतींच्या दृढनिश्चयावर भर देताना ग्रीर म्हणाले की, ट्रम्प अयोग्य व्यापार पद्धतींना तोंड देण्याचा मार्ग शोधतील. ते आपली व्यापार तूट कमी करण्याचा मार्ग शोधतील. ते अमेरिकन उत्पादनाचे संरक्षण करण्याचा मार्ग शोधतील." हे करण्याचे आपल्याकडे बरेच मार्ग आहेत.

