ट्रम्प यांचा 'भारत मध्य पूर्व युरोप कॉरिडॉर'ला पाठिंबा; ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणच्या प्रभावापासून दूर नेण्याची गरज व्यक्त
संघर्षकाळात पश्चिम आशियाई देशांवर होत असलेल्या विविध हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणच्या प्रभावापासून दूर नेण्याची गरज आहे, असंही त्यांनी नमूद केलंय.
Published : September 23, 2026 at 11:30 AM IST
न्यूयॉर्क : अमेरिकन प्रशासन 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर'ला पूर्ण पाठिंबा देते, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितले. संघर्षकाळात पश्चिम आशियाई देशांवर होत असलेल्या विविध हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेतील ऊर्जा पायाभूत सुविधा इराणच्या प्रभावापासून दूर नेण्याची गरज आहे, असंही त्यांनी नमूद केलंय.
ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्याची गरज : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेदरम्यान 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल' (GCC) आणि अरब नेत्यांसोबतच्या बैठकीत बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, शेजारील देशांमधील व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे या क्षेत्रातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, "म्हणूनच माझे प्रशासन 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर'ला आणि पाईपलाईन्स किंवा इतर माध्यमांतून अन्य स्रोतांकडून तेल मिळवण्याच्या प्रक्रियेला पूर्ण पाठिंबा देते."
मध्य पूर्व अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध बनवणे आवश्यक : त्यांनी सांगितले की, हे क्षेत्र अनेक दशकांपासून भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर उपाय शोधण्याच्या टप्प्यावर आहे. "या क्षेत्राला अनेक दशकांपासून ग्रासणाऱ्या आव्हानांचा एकत्रितपणे सामना करण्याच्या आम्ही अगदी जवळ आहोत," असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांचे वर्णन अमेरिकेचे सर्वात जवळचे मित्र आणि भागीदार असे केले आणि सांगितले की, मध्य पूर्व अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध बनवणे हे त्यांच्या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट आहे.
आखाती प्रदेशाला युरोपशी जोडणारा 'उत्तर कॉरिडॉर' : ते म्हणाले, "अमेरिकेचे काही सर्वोत्तम आणि सर्वात जवळचे मित्र, सहकारी आणि भागीदार यांच्यासोबत येथे असणे ही सन्मानाची गोष्ट आहे, जेणेकरून आपण अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध मध्य पूर्वेसाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवू शकू." 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर'मध्ये भारताला आखाती प्रदेशाशी जोडणारा 'पूर्व कॉरिडॉर' आणि आखाती प्रदेशाला युरोपशी जोडणारा 'उत्तर कॉरिडॉर' यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा पुन्हा एकदा इराणला इशारा : यात रेल्वे आणि जहाज ते रेल्वे (ship to rail) वाहतूक जाळ्यांचा तसेच रस्ते वाहतूक मार्गांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत यापूर्वी मांडलेल्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुन्हा एकदा इराणला इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, "आम्ही इराणला आर्थिकदृष्ट्या अलग पाडले आहे आणि आम्हाला आशा आहे की ते लवकरच योग्य पाऊल उचलतील." अशी वेळ येईल जेव्हा खूप उशीर झालेला असेल आणि एक राष्ट्र म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाची संधी उरणार नाही. मला हे पाहायला आवडेल आणि मी तुम्हाला सांगू शकतो की, या टेबलाभोवती बसलेल्या लोकांनाही हे पाहायला आवडेल, असंही ते म्हणाले.
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