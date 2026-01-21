ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांच्याकडून गाझा शांतता योजनेला धोका; युरोपची नाराजी पडू शकते महागात
ग्रीनलँडचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित करून ट्रम्प यांनी गाझा शांतता योजनेला धोका निर्माण केलाय. अमेरिकेच्या जवळचे युरोपीय देश ग्रीनलँडवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर संतापलेत.
Published : January 21, 2026 at 11:19 AM IST
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्धबंदी करून 2025 चा शेवट केला आणि गाझाच्या विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी गाझा शांतता योजना देखील सादर केली. ट्रम्प प्रशासनाने 2026 ची सुरुवात उत्साहाने केली, गाझा शांतता योजनेसाठी शांतता मंडळाच्या सदस्यांची घोषणा केली. असे वाटत होते की, एक मोठा जागतिक संघर्ष सोडवण्याच्या जवळ येत आहे, परंतु ग्रीनलँडचा मुद्दा आक्रमकपणे उपस्थित करून ट्रम्प यांनी गाझा शांतता योजनेला धोका निर्माण केलाय. अमेरिकेच्या जवळचे युरोपीय देश ग्रीनलँडवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर संतापलेत.
ट्रम्प स्वतः खेळ बिघडवताहेत : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात व्हेनेझुएलावर लष्करी कारवाई सुरू केली, व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केली आणि त्यांना अमेरिकेत आणले. या हालचालीवर जगभरातील अनेक देशांकडून टीका झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर जबरदस्तीने कब्जा करण्याबद्दल बोलण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे युरोपीय देश नाटो सदस्य डेन्मार्कसह संतापले. ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणामुळे त्यांची गाझा शांतता योजना, शांतता मंडळाचा विस्तार आणि या शांतता मंडळाच्या मदतीने जगभरातील असंख्य संकटे सोडवण्याच्या त्यांच्या योजना धोक्यात आल्या आहेत.
ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे अनेक युरोपीय देश संतप्त : अलीकडेच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी ग्रीनलँड मुद्द्यावर त्यांना पाठिंबा न दिल्याबद्दल युरोपीय देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली.या कर लादण्याच्या धमकीमुळे अनेक युरोपीय देश संतप्त झालेत. फ्रान्सने उघडपणे सांगितले की, युरोपच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही. ब्रिटननेही अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली. आता, ट्रम्प यांनी नॉर्वेच्या पंतप्रधानांवर आरोप करून परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनवलीय. अमेरिकेने शांतता मंडळात सदस्य म्हणून सामील होण्यासाठी 60 हून अधिक आमंत्रणे पाठवलीत, परंतु आतापर्यंत फक्त 10 जणांनीच स्वीकारलीत.
अमेरिकन मित्र देशांचाही शांतता मंडळाचे सदस्य होण्यास नकार : ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारख्या अनेक जवळच्या अमेरिकन मित्रांनीही शांतता मंडळाचे सदस्य होण्यास नकार दिलाय. यावरून अमेरिकेच्या जवळच्या मित्रांचा अमेरिकेतील कमी होत चाललेला विश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो.हे नाटोच्या कमकुवतपणाचे देखील संकेत देते. गाझा नंतर ट्रम्प यांनी शांतता मंडळाच्या मदतीने रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबतही चर्चा सुरू केलीय. यामुळे नाटो देशांना असे वाटते की, ट्रम्प पाश्चात्य देशांच्या प्राधान्यांनाही धोका देत आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनाही शांतता मंडळात आमंत्रित केल्याबद्दल अनेक युरोपीय देश संतापलेत. पाश्चात्य देशांना भीती आहे की, शांतता मंडळ भविष्यात संयुक्त राष्ट्रांची जागा घेऊ शकते, जे पाश्चात्य देशांना मान्य नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांनी एकही युद्ध थांबवण्यास मदत केलेली नाही.
ट्रम्प आज स्वित्झर्लंडमधील दावोस इथल्या सभेत सहभागी होणार : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विमान दावोसच्या दौऱ्यावरून उड्डाण घेतल्यानंतर लगेचच वॉशिंग्टनला परतले. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, विमानात तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यानंतर लगेचच ट्रम्प दुसऱ्या विमानाने निघाले. ट्रम्प आज स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) सभेत सहभागी होतील. ग्रीनलँडचे भविष्य निश्चित करण्यासाठी ते बुधवारी संध्याकाळी 7 वाजता जगाला संबोधित करतील.
ट्रम्प ग्रीनलँडवर आक्रमक भूमिका घेत आहेत : ट्रम्प यांचा असा विश्वास आहे की, आर्क्टिक प्रदेशातील वाढत्या हालचाली, त्यातील खनिज संसाधने आणि लष्करी महत्त्व यामुळे अमेरिकेचा ग्रीनलँडवर प्रभाव असणे आवश्यक आहे. मंगळवारी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलँड, कॅनडा आणि व्हेनेझुएला हे अमेरिकेचा भाग असल्याचे दाखवणारा नकाशा शेअर केलाय. ग्रीनलँड वादाव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी युरोप आणि उर्वरित जगाला शुल्काबाबत स्पष्ट इशारा दिलाय. अमेरिकेने डेन्मार्क, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह आठ युरोपीय देशांवर 10 टक्के शुल्क लादले आहे. जर निदर्शने सुरू राहिली तर हा कर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येईल, असे अमेरिकन प्रशासनाने सूचित केलंय. ट्रम्प यांचे धोरण स्पष्ट असून, व्यापार आता राजनैतिक आणि दबावाचे साधन म्हणून वापरला जाणार आहे.
ट्रम्प नाटो आणि चीन-रशियावर विधाने करू शकतात : ट्रम्प नाटो देशांवरही सतत दबाव आणत आहेत. ते म्हणतात की, अमेरिका एकट्याने जागतिक सुरक्षा परवडू शकत नाही. युरोपीय देशांनी त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. दावोसमध्ये ट्रम्प हा संदेश पुन्हा देऊ शकतात की जबाबदारी समान प्रमाणात वाटली तरच सहकार्य शक्य होईल. चीन आणि रशियाबद्दल ट्रम्प यांची भूमिका देखील खूप कठोर आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक प्रभावाच्या बाबतीत अमेरिका चीनला आपला सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी मानते. दरम्यान, रशियाबद्दल अमेरिकेचे धोरण संघर्षमय राहिले आहे. दावोसमधील ट्रम्प यांचे भाषण या दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाचे मानलं जातंय.
हेही वाचाः
बांगलादेशातील सुरक्षा व्यवस्था ढासळल्यानं भारताचा मोठा निर्णय : अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना बोलावलं परत
कराचीमधील शॉपिंग मॉलमध्ये भीषण आग; 26 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता