व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबद्दल आळविला जुना 'राग'
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. त्यांनी पंतप्रधान मोदी हे महान व्यक्ती असल्याचं सांगत भारतीयावंर प्रेम असल्याचं म्हटलं.
Published : October 22, 2025 at 8:16 AM IST
वॉशिंग्टन- जगभरात भारतीय दिवाळी सण साजरा करत असताना अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्येदेखील दिवाळी साजरी करण्यात आली. अशातच अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी निमंत्रित केलेल्या दिवाळीच्या कार्यक्रमात भारतीय बिझनेस लीडर्ससह ट्रम्प प्रशासनातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लावली.
व्हाईट हाऊसमधील दिवाळीच्या कार्यक्रमाला भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, अमेरिकेचे भारतामधील नवे राजदूत सर्जियो गोर, एफबीआयचे संचालक काश पटेल, अमेरिकेच्या तपासंस्थेच्या संचालक तुलसी गबार्ड हेदेखील कार्यक्रमात सहभागी झाली. त्याचबरोबर भारतीय समुदायामधील प्रमुख बिझनेस लीडर यांनी व्हाईट हाऊसमधील दिवाळीच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. ट्रम्प प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनी विशेषत: काश पटेल यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी करणाऱ्याचा निर्णय घेणाऱ्या ट्रम्प यांची प्रशंसा केली. त्यांनी म्हटलं, जगभरातील भारतीय विशेषत: अमेरिकेतील भारतीय खूप आनंदित आहेत.
ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये दीप प्रज्वलन केले. दिपावली हा सण म्हणजे अंधारावर प्रकाशानं विजय मिळविण्याचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा देत अज्ञानावर ज्ञानाचा आणि वाईट शक्तींवर सज्जन शक्तींनी मिळविलेला विजय आहे. ट्रम्प यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं, मंगळवारी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा झाली. दोन्ही देश चांगल्या करारावर काम करत आहेत. आम्ही व्यापाराबाबत चर्चा केली. त्याचबरोबर विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. मात्र, विशेषत: व्यापाराबाबत चर्चा केली. भारत रशियाकडून जास्त प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणार नाही, असे त्यांनी (पंतप्रधान मोदी) आश्वासन दिल्याचा ट्रम्प यांनी दावा केला. आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे ते रशियाकडून जास्त प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणार नाहीत, असा त्यांनी पुनरुच्चारही केला.
भारतीय राजदुतानं मानले आभार- दिवाळी साजरी करताना लोक शत्रुंचा पराभव करणाऱ्या आणि संकटावर मात करणाऱ्या कथांचं स्मरण करतात. भारतीय राजदूतांनी दिवाळीच्या सणानिमित्त व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित कार्यक्रमाबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी म्हटले, राष्ट्राध्यक्षजी, दिवाळीच्या प्रकाशोत्सवानिमित्त व्हाईट हाऊस, ओवल ऑफिस, आपले घर खुले केल्यानं तुमच्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करत आहे. ही कृतज्ञता मानवतेचा पाचवा हिस्सा म्हणून ओळखली जाते. या उत्सवानिमित्त आपण विविधतेचं शक्तीप्रदर्शन करून दाखविलं आहे.
भारतीय राजदुतानं दिल्या शुभेच्छा- खरेतर हा एक मोठा सन्मान आहे. माझ्यासह पंतप्रधानांच्या वतीनं आपल्या आणि आपल्या जवळच्या व्यक्तींना, विशेषत: अमेरिकेत राहणाऱ्या ५० लाख भारतीय प्रवाशांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत. आम्ही दिवाळीत नेहमी शुभेच्छा देतो, त्याप्रमाणं दिवाळीचा प्रकाश हा आपलं यश आणि भारताच्या शक्तीवर नेहमी उजळत राहो.
