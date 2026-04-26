व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स डिनरमधील गोळीबारावर ट्रम्प यांचे पहिले विधान; म्हणाले, "इराणमधील युद्ध जिंकण्यापासून..."

हल्ल्यानंतर काही वेळातच एका पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, "हा हल्ला मला इराणमधील युद्ध जिंकण्यापासून रोखू शकणार नाही."

White House Dinner Shooting
व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स डिनरमधील गोळीबारावर ट्रम्प यांचे पहिले विधान (Source- ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 1:54 PM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स डिनरच्या वेळी घडलेल्या गोळीबाराच्या घटनेदरम्यान सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या त्वरित प्रतिसादाबद्दल त्यांचं कौतुक केलंय. त्यांनी यापूर्वी पेनसिल्व्हेनिया आणि फ्लोरिडा येथे आपल्यावर झालेल्या हत्येच्या प्रयत्नांचीही आठवण करून दिलीय. या हल्ल्यानंतर काही वेळातच एका पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले की, "हा हल्ला मला इराणमधील युद्ध जिंकण्यापासून रोखू शकणार नाही."

संभाव्य मारेकऱ्याने ट्रम्प यांना लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही : ते म्हणाले, "कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि डी. सी. पोलिसांनी नुकतीच महापौरांशी चर्चा केलीय. तुम्हाला हल्लेखोर वेगवेगळ्या स्थितीत दिसतो, पण तो पूर्णपणे शांत आणि स्वतःवर नियंत्रण असलेलाही दिसतो. गेल्या काही वर्षांत आपल्या प्रजासत्ताकाला एखाद्या संभाव्य मारेकऱ्याने लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ही तीच व्यक्ती आहे, ज्याच्यावर दोन वर्षांपूर्वीच पेनसिल्व्हेनियातील बटलर येथे हत्येचा प्रयत्न झाला होता आणि त्यानंतर काही महिन्यांनी फ्लोरिडातील पाम बीच येथेही आम्ही एका मोठ्या संकटातून थोडक्यात बचावलो होतो. कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी खरोखरच पुन्हा एकदा उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे," असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अधोरेखित केलंय.

सिक्रेट सर्व्हिस एजंट्ससह कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी गोळी घालून केले ठार : दरम्यान, 13 जुलै 2024 रोजी पेनसिल्व्हेनियातील बटलर येथे एका प्रचार सभेदरम्यान एका व्यक्तीने ट्रम्प यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. 22 फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या घटनेत फ्लोरिडातील पाम बीच येथील ट्रम्प यांचे निवासस्थान असलेल्या 'मार-अ-लागो'च्या सुरक्षित परिघाचे उल्लंघन करून आत घुसलेल्या एका सशस्त्र व्यक्तीला सिक्रेट सर्व्हिस एजंट्ससह कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी गोळी घालून ठार केले होते. अलीकडील घटनेचा संदर्भ देत ट्रम्प यांनी या गोळीबाराचे वर्णन एक अचानक घडलेली घटना, असे केले आणि सुरक्षा दलांनी त्या सशस्त्र व्यक्तीला त्वरित निष्प्रभ केल्याचे नमूद केले.

सिक्रेट सर्व्हिसच्या काही अत्यंत शूर सदस्यांनी त्याला पकडले : ते म्हणाले, "हे अत्यंत अनपेक्षित होते, परंतु सिक्रेट सर्व्हिस आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी अत्यंत वेगाने कारवाई केली. अनेक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या एका व्यक्तीने सुरक्षा तपासणी नाक्याचे उल्लंघन केले आणि सिक्रेट सर्व्हिसच्या काही अत्यंत शूर सदस्यांनी त्याला पकडले." "त्यांनी अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली आणि आताच पारदर्शकता आणि स्पष्टतेच्या दृष्टीने मी या घटनेचे फुटेज प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिलेत. या गुंडाची हिंसक वृत्ती दर्शवणारी एक चित्रफीत (tape) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे; या गुंडाने आपल्या संविधानावर हल्ला केला होता. तसेच आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी सिक्रेट सर्व्हिस आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी किती वेगाने कृती केली, हे देखील या फुटेजमधून दिसून येते."

पकडण्यात आलेल्या संशयिताचे छायाचित्रेही शेअर : शिवाय, ट्रम्प यांनी सीसीटीव्ही फुटेजचा एक व्हिडीओ शेअर केला, ज्यामध्ये गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीचा व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स डिनरच्या स्थळी झालेला प्रवेश दिसत होता; या व्हिडीओसोबतच पकडण्यात आलेल्या संशयिताचे छायाचित्रेही त्यांनी शेअर केलीत. 'Truth Social' वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी सुरक्षा भेदण्याच्या घटनेचाही उल्लेख केला आणि घडलेल्या घटनांचा क्रम कथन केला. त्यांनी सांगितले की, एका सशस्त्र व्यक्तीने बळजबरीने आवारात घुसण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला रोखले.

सुरक्षा तपासणी नाक्यावर हल्ला करत होता : या घटनेनंतर पत्रकार कक्षात (ब्रीफिंग रूममध्ये) पत्रकारांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी नमूद केले की, या हल्ल्यादरम्यान ज्या सुरक्षा अधिकाऱ्याला गोळी लागली होती, त्याच्याशी त्यांनी संवाद साधलाय. ते म्हणाले, "अनेक शस्त्रांनी सज्ज असलेला एक माणूस सुरक्षा तपासणी नाक्यावर हल्ला करत होता; त्याला 'सिक्रेट सर्व्हिस'च्या काही अत्यंत शूर सदस्यांनी पकडले. एका अधिकाऱ्याला गोळी लागली, परंतु तो बचावला. त्याच्या सुरक्षा जॅकेटने (vest) आपले काम चोख बजावले." हिल्टन येथील सुरक्षा भेदण्याच्या घटनेचा उल्लेख ट्रम्प यांनी सुधारित सुरक्षा पायाभूत सुविधांची गरज अधोरेखित करण्यासाठी केला. तसेच व्हाईट हाऊसमध्ये सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या 'बॉल रूम'च्या (मोठ्या सभागृहाच्या) उभारणीचे समर्थन करण्यासाठीही त्यांनी या घटनेचा आधार घेतला; भविष्यातील कार्यक्रमांसाठी ही वास्तू अधिक सुरक्षित ठिकाण ठरेल, असे त्यांनी सुचवले.

आम्ही कल्पिलेल्या सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश असणे अनिवार्य : आपल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान ट्रम्प यांनी असे निरीक्षण नोंदवले, "ही इमारत विशेषतः सुरक्षित नाही आणि मला तसे बोलावेसे वाटत नव्हते. परंतु नेमक्या याच कारणामुळे आम्ही व्हाईट हाऊसमध्ये ज्या प्रकल्पाचे नियोजन करत आहोत, त्यामध्ये आम्ही कल्पिलेल्या सर्व वैशिष्ट्यांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ती एक मोठी वास्तू (chamber) असेल आणि ती सध्याच्या वास्तूपेक्षा कितीतरी अधिक सुरक्षित असेल. ती ड्रोन प्रूफ (ड्रोन हल्ल्यांपासून सुरक्षित) असेल. तिथे बुलेटप्रूफ (गोळीरोधक) काचा असतील. आम्हाला या 'बॉल रूम'ची नितांत गरज आहे. म्हणूनच 'सिक्रेट सर्व्हिस' आणि म्हणूनच लष्कर या वास्तूची मागणी करत आहे."

